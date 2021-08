Ocupação de leitos UTI COVID-19 em Valadares é a menor em 10 meses

Leito UTI COVID-19 no Hospital Bom Samaritano: taxa de ocupação caiu de forma significativa (foto: Divulgação/HBSGV) A ocupação de leitos UTI COVID-19 SUS em Governador Valadares, caiu para 45%, índice que não era registrado desde 20 de outubro de 2020, quando a ocupação chegou a 43,2%. Na rede hospitalar privada, a ocupação atual nas UTIs chegou a 50%.

O professor Peterson Marco de Oliveira Andrade, coordenador do programa, explicou que os dados divulgados no boletim desta segunda-feira (9/8), da Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares (SMS), embora sejam semelhantes aos de outubro de 2020, exigem alguns cuidados na interpretação.

“Em outubro de 2020, o município tinha 48 leitos de UTI Covid SUS disponíveis, sendo 30 no Hospital Municipal e 18 no Hospital Bom Samaritano. Hoje, esse número foi ampliado para 58, com 10 leitos a mais no Bom Samaritano”, explicou o professor Peterson.

O aumento no número de leitos interfere no percentual que determina a ocupação, que diminuiu, mas o momento é de atenção total aos cuidados, de acordo com a coordenação do programa COVID Zero.

Programa quer zerar a COVID-19

Para não causar a falsa impressão de que tudo está bem e evitar os relaxamentos, o programa COVID Zero inicia nesta terça-feira (10/8) uma divulgação ampla de cuidados para evitar as contaminações pelo novo coronavírus nas escolas municipais.

Foram produzidos milhares de cartazes que serão afixados em vários ambientes das escolas, alertando para os cuidados ao utilizar os sanitários, como higienizar as mãos com água e sabão ou álcool 70%.

Os cartazes também orientam o uso de espaços administrativos e do refeitório, utilização dos bebedouros, orientações para os funcionários que trabalham na cozinha das escolas, acesso e permanência de todos no ambiente escolar.

O propósito do Programa COVID Zero é, segundo o professor Peterson, eliminar a COVID-19 do ambiente e das pessoas, “mas para isso, ações práticas precisam ser incorporadas”, explicou.