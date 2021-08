Nova remessa de vacinas chega ao Triângulo Sul e Uberaba retoma 1ª dose

Nesta terça-feira (10/8) a vacinação por faixa etária é retomada em Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Após envio confirmado da 34ª remessa de doses da vacina contra a COVID para os municípios do Triângulo Sul, a vacinação da 1ª dose foi retomada em Uberaba nesta terça-feira (10/8) e as pessoas com 28 anos ou mais, sem comorbidades, estão entre as contempladas, além dos trabalhadores da indústria e caminhoneiros.









Nesta segunda-feira (9/8) a vacinação na cidade ocorreu apenas voltada para a 2ª dose, conforme cartão de vacinas.

A remessa para os 27 municípios da região Triângulo Sul com cerca de 13 mil doses de vacinas tem previsão de chegada ao aeroporto de Uberaba por volta das 14h20 desta terça-feira. Em seguida, o estoque será separado pela Superintendência Regional de Saúde (SRS) Triângulo Sul e está previsto para ser entregue para todos os 27 municípios desta região até quinta-feira (12/8).

Na noite desta segunda-feira (9/8), por meio de suas redes sociais, a prefeita de Uberaba Elisa Araújo (Solidariedade) anunciou e comemorou a chegada da nova remessa de doses. “Com a vacina no braço, vamos vencer a COVID. Aproveite para conferir o seu cartão de vacinas. A imunização só está completa após receber as duas doses. Não deixe de se vacinar”, postou.

Cidade vive cenário de aumento de novos casos e UTI/COVID pública lotada

Segundo o último 'vacinômetro' de Uberaba, já foram aplicadas na cidade 192.995 primeiras doses; 61.245 segundas doses e 7.910 dose única.

Por outro lado, a UTI/COVID pública da cidade voltou a ficar perto do limite, desde o final do mês passado, e houve um aumento do número de novos casos nos primeiros dez dias deste mês.

De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado na noite desta segunda-feira (9/8), de 60 leitos UTI/COVID públicos disponíveis no município, 57 estão ocupados. Já com relação à UTI/COVID privada, de 43 leitos disponíveis, 27 estão com pacientes. No total, de 103 leitos, 83 estão ocupados.

Com relação aos leitos enfermaria/COVID a situação é menos preocupante, ou seja, de 131 leitos disponíveis nesta ala, 59 estão ocupados. A Secretária Municipal de Saúde leva em consideração esta ocupação para afirmar que a pandemia na cidade está sob controle.

Com relação ao número de mortes causadas pelo novo coronavírus em Uberaba nestes primeiros nove dias de agosto está no mesmo patamar que no mesmo período do mês passado, ou seja, foram 23 óbitos enquanto nos nove primeiros dias de julho foram 27. Já no último mês, em comparação a junho, houve redução de cerca de 40% nas mortes.

Por outro lado, o número de novos casos da COVID tem crescido na cidade. Diferentemente de julho, que a média do número de casos positivos da doença por dia foi de cerca de 100, nestes nove primeiros dias de agosto a média subiu para 120.

De acordo com o levantamento feito pela Diretoria Municipal de Vigilância em Saúde, a última Semana Epidemiológica teve média de 629 testes COVID/dia realizados. Com a totalização dos resultados positivos e negativos, a taxa de positividade foi de 14,99%.

Desde o início da pandemia, foram contabilizados em Uberaba 37.707 casos positivos da doença e 1.232 pessoas morreram.