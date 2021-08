COVID-19 em BH: boletim aponta leitos em queda e transmissão estável

Os boletins divulgados nos dois últimos dias pela Prefeitura de BH (PBH) indicaram uma crescente no índice de transmissão da COVID-19 na capital mineira, indo de 0,9 para, número que se manteve nesta sexta-feira. O RT mede a velocidade do contágio pelo coronavírus na capital. No cenário atual, 94 pessoas se infectam pelo vírus a cada 100 diagnósticos confirmados na cidade.

Em relação aos leitos, tanto os de UTI quanto os de enfermaria apresentaram quedas na demanda. Unidades de terapia intensiva saíram de 57,6% para 57,2%. Já em relação às vagas clínicas caíram de 44,5% para 43,3%, batendo o segundo recorde consecutivo de menor ocupação em 2021.

Sobre os leitos de UTI para pacientes com COVID-19, a situação mais grave é detectada na rede pública, com 73,2% de ocupação, enquanto a rede privada registra 40,6% de demanda.

Vacinação

Dos três indicadores, dois estão no verde: ocupação de leitos em enfermarias e o índice de transmissão, uma vez que estão abaixo de 50% e de 1,00, respectivamente. Por estar entre a faixa de 50% e 70%, a margem de ocupação de leitos de UTI está no alerta amarelo, considerado intermediário.Ainda segundo o boletim, 1.450.022 aplicações de primeira dose foram concluídas em Belo Horizonte até esta sexta, além de 668.579 aplicações de segunda dose e outras 58.769 aplicações de dose única. Ao todo, 65,3% do público-alvo já teve a primeira dose aplicada, enquanto 31,5% completaram o esquema vacinal com a segunda dose ou dose única.