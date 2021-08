Recorde: BH registra menor ocupação dos leitos de enfermaria em 2021

Capital mineira registra queda nos indicadores da COVID-19 com avanço da vacinação (foto: Isabel Baldoni/PBH )

Belo Horizonte registrou a menor ocupação dos leitos de enfermaria para COVID-19 de todo o ano de 2021 nesta quinta (5/8). Apenas 44,5% dos postos desse tipo estão em uso nos hospitais públicos e privados da cidade, informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura.

O recorde anterior do ano era do dia 26 de julho: 44,7%. O indicador continua na zona de controle da escala de risco desde essa data: nove balanços em sequência.Por outro lado, ado novo coronavírus (RT) teve sua segunda alta consecutiva nesta quinta-feira: de 0,92 para 0,94. Apesar disso, o parâmetro continua no patamar menos grave (verde), abaixo de 1.

O RT mede a velocidade do contágio pelo coronavírus na capital. No cenário atual, 94 pessoas se infectam pelo vírus a cada 100 diagnósticos confirmados na cidade.



O terceiro principal indicador da pandemia, por sua vez, computou diminuição. A taxa de uso das UTIs caiu de 59% para 57,6%. Portanto, a estatística permanece no cenário de alerta (amarelo), entre 50 e 70 pontos porcentuais.

Casos e mortes

Vacinação

468.316 idosos acima de 60 anos

208.590 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

13.298 gestantes e puérperas

201.818 trabalhadores da saúde

18.975 servidores da segurança pública

69.468 profissionais da educação

421.335 entre 36 e 59 anos

35.769 de outros grupos, como moradores em situação de rua, motoristas e garis

423.202 idosos acima de 60 anos

42.610 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

1.662 gestantes e puérperas

161.525 trabalhadores da saúde

2.279 servidores da segurança pública

58.769 pessoas entre 36 e 59 anos (dose única)

25.334 de outros grupos, como moradores em situação de rua, motoristas e garis

Essa é a situação dos leitos de terapia intensiva desde 25 de junho: 30 boletins em sequência.O quadro dos leitos para COVID-19 na cidade permanece mais grave na rede pública do que na privada. No caso das UTIs, por exemplo, a ocupação no SUS é de 71% e nos hospitais suplementares de 42,8%.Belo Horizonte registrou mais 30 mortes pornesta quinta-feira. Agora, a cidade soma 6.315 vidas perdidas. Esse é o maior registro de óbitos desde 23 de julho, quando outras 30 entraram para o balanço.Em termos de casos, o crescimento foi de 826. BH totaliza 262.700 diagnósticos: 3.513 em acompanhamento e 252.812 recuperados, além daqueles que não resistiram à doença.Belo Horizonte chegou à marca de 1.437.569contra a COVID-19 com a primeira dose nesta sexta. Outras 656.612 pessoas receberam a segunda. Mais 58.769 tomaram a dose única da Janssen (Johnson & Johnson).Portanto, a capital mineira vacinou 65,2% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 31,2% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal.Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou mais 25.680 aplicações de vacinas em BH: 12.440 de primeira etapa e 13.209 de segunda. Não houve desempenho de doses únicas nas últimas 24 horas.Segundo números da prefeitura, já se vacinaram com a primeira dose:Já com a segunda injeção se imunizaram:A cidade recebeu 2.493.292 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.