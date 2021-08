COVID-19: Poços interrompe campanha de vacinação por falta da 1ª dose

A imunização por idade está suspensa na cidade até a chegada de novos imunizantes (foto: Imagem ilustrativa - Edesio Ferreira/EM/D.A Press) COVID-19 em Poços de Caldas está suspensa, por tempo indeterminado, por falta de imunizantes. A prefeitura da cidade do Sul de Minas informou a paralisação nesta sexta-feira (6/8), mas garantiu manter a vacinação de doses complementares. Novas aplicações da vacina contra aemestá, por tempo indeterminado, porde imunizantes. A prefeitura da cidade do Sul de Minas informou a paralisação nesta sexta-feira (6/8), mas garantiu manter a vacinação de doses complementares.

Segundo a assessoria da prefeitura, a Regional de Saúde de Pouso Alegre, a qual Poços de Caldas pertence, não deu qualquer previsão sobre o envio de novas remessas de imunizantes.

Pessoas com 34 e 35 anos estavam sendo imunizadas nesta sexta-feira (6/8) quando as doses se esgotaram. "Um absurdo o que fizeram. Fazer as pessoas irem lá, saírem de seus trabalhos pra chegar lá e não ter um pra informar direito sobre a vacinação", reclamou uma moradora na publicação da prefeitura no Instagram.

Questionada, a gestão municipal se limitou a dizer que, assim que novas doses forem enviadas, a vacinação por faixa etária retornará. A reportagem entrou em contato via e-mail e tentou falar por telefone com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), responsável pelas Regionais de Saúde do estado, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

2ª dose

Enquanto os imunizantes referentes à 1ª aplicação não chegam ao município, a prefeitura dará início à aplicação da segunda dose da AstraZeneca para o público que recebeu a vacina até o dia 15 de maio na cidade.

Essa etapa é válida para aqueles que já cumpriram o prazo mínimo determinado pela fabricante da vacina e, com isso, poderão receber a aplicação complementar.

A vacinação será realizada no sábado (7/8), por meio de drive-thru e atendimento normal. O horário de aplicação será das 8h às 12h.

Os documentos necessários para a imunização são:





carteira de identidade

CPF

Cartão do SUS

Carteira de Vacinação

No sábado haverá apenas um local de vacinação, que será restrito à segunda dose. Tanto o drive-thru quanto o atendimento para quem for a pé vão ocorrer no Complexo da Urca, que fica na Praça Getúlio Vargas, no Centro de Poços.

Vacinação em Poços

Segundo o boletim mais recente de Poços, divulgado nesta sexta-feira, 90.047 pessoas receberam a 1ª dose e 37.254 estão completamente imunizadas com a segunda – 3.143 indivíduos foram imunizados com a vacina da Janssen, em dose única.

O município recebeu 132.785 doses da vacina contra a COVID-19 e aplicou 130.444 imunizantes, o que representa 55,25% dos moradores imunizados com a dose inicial.

Nota da prefeitura de Poços de Caldas:

"A Secretaria Municipal de Saúde informa que as doses de vacina contra COVID-19 destinadas à aplicação da 1ª dose se esgotaram nesta sexta-feira (06).

A aplicação da 2ª dose da vacina segue na Urca neste sábado (07). As pessoas que não receberam o imunizante serão contemplados com a vacina logo que novas doses chegarem em Poços. O município depende do envio de doses de vacina pela Regional de Saúde para continuidade da imunização por idade.

Todas as pessoas que já receberam a 1ª dose da vacina contra COVID-19, devem ficar atentas ao cartão de vacinação, para que possam receber a segunda dose, na data indicada no documento".