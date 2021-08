Ipatinga vai vacinar pessoas de 28 anos nesta sexta-feira (6/8)

O acesso para o público ao drive-thru será a partir da entrada do Parque Ipanema, nas proximidades do Batalhão do Corpo de Bombeiros, das 8h às 14h

Aqueles que fazem parte desse grupo deverão ir ao drive-thru que será montado no estacionamento do Ipatingão, e funcionará das 8h às 14h.



O acesso para o público será a partir da entrada do Parque Ipanema, nas proximidades do Batalhão do Corpo de Bombeiros.

Para as pessoas acima de 28 anos, é preciso apresentar um documento com foto e comprovante de endereço com o seu nome. Para os trabalhadores da indústria que não são moradores de Ipatinga, basta levar um comprovante de vínculo empregatício com empresa da cidade.

Segundo o Executivo, em caso de dificuldades para se dirigir ao drive-thru, aqueles que moram na cidade e estão dentro desse público alvo podem aguardar o contato dos agentes de saúde para marcar data e hora de vacinação.

Vacinômetro

De acordo com dados divulgados pela administração, até o momento, a imunização com a primeira dose já atingiu 62% da população adulta. Na semana passada, a prefeitura informou que que a previsão da Secretaria de Saúde é de que a faixa etária dos 18 anos possa ser vacinada até outubro.

Nesta quarta-feira (4/8), o vacinômetro da cidade registra que 123.174 moradores já receberam a primeira dose de imunizante, além de 42.725 com a segunda. Outras 4.306 pessoas receberam a dose única.





COVID em Ipatinga

Segundo dados do boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (4/8), a cidade tem 860 vidas perdidas por conta da doença. Além disso, são 32.216 casos de infecções pelo vírus desde o início da pandemia, sendo 31.093 desses já considerados recuperados.