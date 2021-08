Asilo de Santa Rita do Sapucaí registra 27 casos de COVID e 7 mortes

Asilo registra surto de COVID-19 em Santa Rita do Sapucaí e 7 idosos morreram (foto: Reprodução Facebook ) Sete idosos faleceram após um asilo registrar surto de COVID-19 em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas. A informação foi confirmada pela prefeitura, que informou que 23 idosos e quatro funcionários da instituição foram infectados pelo vírus.



Todos já estavam imunizados com as duas doses da vacina contra o coronavírus. Vale a pena resslatar que a vacina não impede o contágio, mas evita os sintomas mais graves da doença.

O primeiro caso de COVID-19 no Asilo de Santa Rita do Sapucaí foi confirmado em 14 de julho. Porém, a prefeitura foi notificada apenas no dia 21 de julho, quando mais quatro idosos apresentaram sintomas. Ao todo, 74 idosos moram na instituição, sendo 45 homens e 29 mulheres.

Os idosos contaminados foram levados para uma área de isolamento determinada pela Vigilância Sanitária e a maioria não apresentou sintomas graves.



Os quatro funcionários que testaram positivo para a COVID-19 também tiveram apenas sintomas leves. Ainda conforme a prefeitura, só um idoso está infectado neste momento.



A Vigilância Sanitária e Epidemiológica está acompanhando a situação do surto diariamente, juntamente com a unidade de Estratégia Saúde da Família e os responsáveis pelo asilo.

COVID-19 em Santa Rita do Sapucaí

O município contabiliza 4.164 casos confirmados de COVID-19 desde o início da pandemia, sendo que 71 moradores não resistiram à doença. O total de recuperados é de 3.994. Os dados foram atualizados na terça-feira (03).

Neste momento, 99 pessoas estão infectadas com o vírus em Santa Rita do Sapucaí - 90 em isolamento domiciliar e nove hospitalizadas. São seis pacientes internados na UTI do município, um na clínica médica e dois em Itajubá.

Asilo de Pouso Alegre também registrou surto de COVID



Dois idosos, um de 90 anos e outro de 91 faleceram em decorrência da doença. Os outros colaboradores e internos apresentaram apenas sintomas leves.



Na ocasião, a enfermeira responsável pelo asilo, Rosália Guimarães, explicou que a vacina não impede a pessoa de se contaminar, mas previne o agravamento da doença.



“A vacina não vai proibir de você se contaminar. Ela vai te ajudar a não ter sintomas mais graves. Ela previne o agravamento da doença. E foi isso que a gente conseguiu ver aqui. Estão todos recuperando bem. Infelizmente, tivemos essas perdas. Todos os demais idosos e funcionários estão evoluindo com sintomas leves”, explica a enfermeira.

(Gabriella Starneck - Especial para o EM)