Itaúna amplia vacinação contra COVID-19 para pessoas com 34 anos

Itaúna amplia vacinação contra Covid para pessoas a partir de 34 anos (foto: Prefeitura de Itaúna / Divulgação) Itaúna, cidade da Região Centro Oeste de Minas, amplia a vacinação contra COVID-19 para pessoas a partir de 34 anos de idade. Também será aberto cadastro para pessoas de 35 anos que ainda não conseguiram se vacinar. No total, estarão disponíveis 2.150 doses de vacina, sendo 1.450 para pessoas de 34 anos ou mais e 700 para pessoas com 35 anos. , cidade da Região Centro Oeste de Minas, amplia a vacinação contra COVID-19 para pessoas a partir de 34 anos de idade. Também será aberto cadastro para pessoas de 35 anos que ainda não conseguiram se vacinar. No total, estarão disponíveis 2.150 doses de vacina, sendo 1.450 para pessoas de 34 anos ou mais e 700 para pessoas com 35 anos.

A vacinação será na sexta-feira (06/08) a partir das 8h, obedecendo ao horário indicado no momento do cadastro, no estacionamento da Associação de Voluntários no Apoio ao Combate do Câncer em Itaúna - AVACCI que fica na avenida Manoel da Custódia, 1.111 Bairro São Geraldo.

vacinação será nas Unidades Básicas de Saúde do município no dia 10/08 (terça-feira da próxima semana) a partir das 9h. Na quarta-feira (04/08) a partir das 12h, será aberto o cadastro para as pessoas com 34 anos também no site da prefeitura ( vacina.itauna.mg.gov.br ). Estarão disponíveis 1.450 doses. Aserá nas Unidades Básicas de Saúde do município no dia 10/08 (terça-feira da próxima semana) a partir das 9h.

Reclamações

Muitas pessoas estão reclamando nas redes sociais, inclusive nas páginas da prefeitura de Itaúna, de não estarem conseguindo fazer o cadastro para a vacinação. A reclamação mais constante é de que as doses disponíveis se esgotam em poucos minutos. Regina Nogueira, radialista, é uma das pessoas que não conseguiu fazer o cadastro.

"Estou tentando fazer o cadastro desde que foi aberto para a minha idade e não consigo. Agora já estão abrindo para pessoas com 34 anos, eu tenho 41 e ainda não consegui porque em poucos minutos as doses se esgotam", afirma a radialista. Questionada, a assessoria da prefeitura de Itaúna não retornou até o fechamento da matéria.

Vacinômetro

De acordo com os dados do último vacinômetro da prefeitura de Itaúna, divulgado no dia 30/07, cerca de 15,6% da população foi vacinada com as duas doses (12.686 pessoas) ou com a dose única (1.969 pessoas). Itaúna tem uma população projetada pelo IBGE para 2020 de 93.847 pessoas. Quase 50% desta população (46.678 pessoas), foi vacinada com a primeira dose de uma das vacinas contra a doença.

Queda nos números

Os números de disseminação da COVID na cidade refletem o aumento nos índices de vacinação. Maio deste ano registrou o recorde de casos da doença, com 590 exames positivos diagnosticados em apenas uma semana. Já na última semana de julho, foram registrados um total de 87 novos casos da doença.

Os óbitos também diminuíram. A cidade já chegou a registrar quase duas mortes por dia entre abril e maio deste ano e em julho esse número caiu para um total de 17 pessoas que morreram por COVID-19.