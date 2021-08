Idoso fica gravemente ferido após capotar carro em Minas

Acidente na MG-10 aconteceu na altura de Jaboticatubas, sentido Serra do Cipó

De acordo com a instituição, outras quatro pessoas que também estavam no carro foram resgatadas: uma mulher de 47 anos, dois homens de 38 e 48 anos, respectivamente, e uma criança de 11 anos. O idoso, no entanto, foi o único que ficou preso nas ferragens.