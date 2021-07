Secretário de MG: público nos estádios deve ser autorizado pelo município

Fábio Baccheretti detalhou situação da pandemia em Minas nesta sexta-feira (23/7) (foto: Agência Minas/Reprodução) Fábio Baccheretti, disse, durante entrevista coletiva, nesta sexta-feira (23/7), na Cidade Administrativa, que a volta do público nos estádios de futebol está permitida em todo o estado por meio do programa Minas Consciente, porém, cabe a cada prefeitura determinar essa autorização no município. O secretário de Estado da Saúde,, disse, durante entrevista coletiva, nesta sexta-feira (23/7), na Cidade Administrativa, que a volta donosestá permitida em todo o estado por meio do programa Minas Consciente, porém, cabe a cada prefeitura determinar essa autorização no município.





“Tivemos uma grande reunião com a Federação Mineira de Futebol (FMF), que foram muito sensíveis à situação. Desenvolvemos um novo protocolo olhando o que foi bem e mal sucedido fora do país. Então é permitido, pelo novo protocolo, público nos estádios. Obviamente, respeitando sempre as normas de vigilância e distanciamento social. A Federação mineira pede aos municípios, mesmo aqueles que não aderiram ao Minas Consciente, seguir o protocolo estabelecido por nós. Em relação ao Minas Consciente está autorizado os jogos no estado como um todo, não tem ninguém em no cenário desfavorável, idependente da onda, mas cabe ao município junto a Federação dar a autorização", afirmou Bachheretti.





O secretário ressaltou que o distanciamento mínimo entre os torcedores deve ser de 1,5 metro para cidades na onda verde, fase do Minas Consciente que possibilita a abertura de serviços não essenciais com alto risco de contágio.





“Em cenário e ao ar livre, que é o estádio de futebol, a limitação de público é de 30% na onda vermelha, 50% na onda amarela e sem limitação de público na onda verde. Quando falamos sem limitação de público, o distanciamento de 1 metro e meio já reduz a capacidade do estádio”, disse Fábio.





Ainda de acordo com Fábio Baccheretti, as pessoas permitidas para jogos com a presença de acima de 600 pessoas são aqueles que já foram vacinados com as duas doses da vacina ou com a aplicação única da Janssen, após 15 dias, e também quem teve a infecção com o coronavírus confirmada há menos de três meses do evento.