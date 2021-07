Por pouco, cirurgias eletivas não são liberadas em Uberaba

Uberaba estabeleceu critérios próprios para deliberar sobre a autorização de suas cirurgias eletivas (foto: Creative Commons/Divulgação) eletivas em Uberaba, no Triângulo Mineiro, não foram liberadas para a próxima semana. A taxa de ocupação dos leitos de UTI/COVID entre a última sexta-feira (16/7) e quinta-feira (22/7) ficou em 61%, sendo que, segundo critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, precisaria ter ficado abaixo de 60%. Desta forma, os hospitais públicos e particulares não estão autorizados de marcarem estas cirurgias a partir da próxima segunda-feira (26/7). Por pouco, as cirurgiasem Uberaba, no Triângulo Mineiro, não foram liberadas para a próxima semana. A taxa dedos leitos de UTI/COVID entre a última sexta-feira (16/7) e quinta-feira (22/7) ficou em 61%, sendo que, segundo critériospela Secretaria Municipal de Saúde, precisaria ter ficado abaixo de 60%. Desta forma, ospúblicos e particulares não estão autorizados de marcarem estas cirurgias a partir da próxima segunda-feira (26/7).





Uberaba tem um total de 103 leitos de UTI voltados para pacientes graves da COVID-19.





semanalmente para determinar se haverá ou não a marcação das cirurgias eletivas para a semana seguinte.



Esta porcentagem volta a ser reavaliada pela Saúde de Uberaba na próxima quinta-feira (29/7) e, se este percentual estiver abaixo de 60%, será autorizada retomada das cirurgias eletivas a partir do dia 2 de agosto, uma segunda-feira.

A Secretaria de Saúde de Uberaba informa que o monitoramento da taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID continuará sendo feitopara determinar se haverá ou não a marcação das cirurgias eletivas para a semana

Os critérios para retomada destas cirurgias em Uberaba foram anunciados pela prefeitura durante coletiva à imprensa, que aconteceu na última quinta-feira (15/7), quando a porcentagem dos leitos de UTI/COVID da cidade ficou em 63%. Os critérios para retomada destas cirurgias em Uberaba foram anunciados pela prefeitura durante coletiva à imprensa, que aconteceu na última quinta-feira (15/7), quando a porcentagem dos leitos de UTI/COVID daficou em 63%.





O coordenador do Complexo Regulador da Secretaria de Saúde de Uberaba, Iralio Ferreira Fedrigo, destacou que a retomada das cirurgias eletivas no município acontecerá com toda a cautela necessária.



“Ainda estamos vivendo uma pandemia, o que exige todo o cuidado com os pacientes. Nós também sabemos que algumas situações consideradas eletivas há um ano, hoje se tornaram urgências e estão pressionando a rede hospitalar em nossa cidade”, declarou.



Outros critérios