Ouro Preto vacina pessoas de 31, 32 e 33 anos nesta sexta (23)

As pessoas com 33, 32 e 31 anos que reside em, na Região Central de Minas Gerais, poderão tomar a primeira dose da vacina contra a COVID-19 nesta sexta-feira (23/7).

De acordo com a prefeitura, ao todo serão três postos de imunização, que funcionarão a partir das 7h30.

Veja abaixo os locais e horário de atendimento:

Centro de Convenções da UFOP - 7h30n às 16h

Posto de Saúde da UFOP (Drive Thru) - 7h30n às 12h

Cachoeira do Campo (drive-thru) - 7h30 às 12h.

Além deste público, moradores que tenham até 39 anos e perderam a data de vacinação anterior também serão atendidos.

A Prefeitura reforça que os moradores de Ouro preto devem levar aos postos de imunização os seguintes documentos:

Documento oficial com foto;

Comprovante de residência (no nome da pessoa, nome dos pais, nome da esposa ou do esposo –apresentar certidão de casamento. Em caso de imóvel alugado, apresentar o contrato de locação).

Vale lembrar que não serão aceitos comprovantes de residência em nome de outras pessoas ou conhecidos.

Avanço da vacina em Ouro Preto

Segundo o boletim divulgado no dia 15 de julho, Ouro Preto já havia imunizado com a primeira dose 52,3% da população, e completamente, com a segunda dose ou dose única, 14,58%.

Mas os dados não incluíram a vacinação feita depois do dia 9 deste mês.