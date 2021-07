Uberlândia tem queda de mortes e hospitalizações de idosos

Quase 100 mil idosos foram vacinados ao menos com a primeira dose (foto: Divulgação/PMU/p10Luz) imunização contra a COVID-19, em janeiro deste ano, Uberlândia conseguiu reduzir para 16% as taxas de internação e para 36% as de mortalidade dos idosos. Os dados são do levantamento da Vigilância Epidemiológica do Município do Triângulo Mineiro. Com seis meses desde o início dacontra a, em janeiro deste ano,conseguiu reduzir para 16% as taxas dee para 36% as dedos idosos. Os dados são do levantamento da Vigilância Epidemiológica do Município do Triângulo Mineiro.



Em janeiro, a taxa de internação dos idosos acima de 60 anos representava 51%. Com o avanço da vacinação na cidade e a finalização do esquema vacinal na maior parte das pessoas dentro desta faixa etária, a taxa reduziu mais da metade, representando 16%.



Em relação aos óbitos de idosos acima de 60 anos, a queda também é expressiva. Em janeiro, 76% das mortes eram de pessoas desta faixa etária e, atualmente, esse índice é de 36%.



LEIA MAIS 21:34 - 19/07/2021 Bombeiros resgatam idoso que ficou 8 dias perdido em mata

21:28 - 19/07/2021 Câmara de Pedro Leopoldo aprova moção de repúdio a edital do Lixão Zero

19:46 - 19/07/2021 Unaí: 1º fim de semana de onda amarela tem aglomerações e muitas festas



O município já contabiliza mais de 400 mil doses aplicadas. Deste quantitativo, 99.854 são idosos ao menos com a primeira dose. “Todos os imunizantes são aprovados pela Anvisa e passaram por rigorosos testes para comprovar sua eficácia e seu perfil de segurança. Boa parte dos idosos receberam a vacina do laboratório Butantan (CoronaVac) e hoje podemos perceber o quanto foi importante no impacto para a sociedade”, disse a coordenadora do Programa de Imunização, Claubia Oliveira.



Estrutura de vacinação Em janeiro, a taxa de internação dos idosos acima de 60 anos representava 51%. Com o avanço dana cidade e a finalização do esquema vacinal na maior parte das pessoas dentro desta faixa etária, a taxa reduziu mais da metade, representando 16%.Em relação aos óbitos de idosos acima de 60 anos, a queda também é expressiva. Em janeiro, 76% das mortes eram de pessoas desta faixa etária e, atualmente, esse índice é de 36%.“A redução tão considerável nas taxas de internação e dos óbitos nos idosos nos mostra que a vacina é a melhor aliada para vencermos a pandemia. É o resultado da consciência deles e do nosso trabalho em levar a vacinação a todos que estamos vendo agora: são menos idosos internados e óbitos”, afirmou, em comunicado, o prefeito Odelmo Leão (PP).O município já contabiliza mais de 400 mil doses aplicadas. Deste quantitativo, 99.854 são idosos ao menos com a primeira dose. “Todos os imunizantes são aprovados pela Anvisa e passaram por rigorosos testes para comprovar sua eficácia e seu perfil de segurança. Boa parte dos idosos receberam a vacina do laboratório Butantan (CoronaVac) e hoje podemos perceber o quanto foi importante no impacto para a sociedade”, disse a coordenadora do Programa de Imunização, Claubia Oliveira.





N maior parte do tempo, a cidade tem dois locais de vacinação, montados na Arena Sabiazinho e em dois ginásios dentro do Uberlândia Tênis Clube (UTC).

Segundo a secretaria de Saúde, há a possibilidade do agendamento de mais de 6 mil pessoas por dia, dependendo da quantidade de doses enviadas. Também é possível ampliar a vacinação com o esquema de drive-thru, no Centro Administrativo. Com os três pontos de vacinação, a cidade aplicou quase 32 mil doses de imunizantes na última semana.