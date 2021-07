Bombeiros resgatam idoso que ficou 8 dias perdido em mata

Os bombeiros militares do Canil/PEMAD e o cão Bono, o herói da operação que resgatou o idoso da mata (foto: Divulgação Bombeiros GV) idoso de 67 anos que estava desaparecido em Itaobim, Vale do Jequitinhonha, desde o dia 11/7, foi encontrado nesta segunda-feira (19/7), perdido dentro de uma mata fechada, na zona rural da cidade. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros de Governador Valadares, que participaram da operação de salvamento, o idoso estava desnutrido e desorientado. de 67 anos que estavaem Itaobim, Vale do Jequitinhonha, desde o dia 11/7, foi encontrado nesta segunda-feira (19/7), perdido dentro de uma mata fechada, na zona rural da cidade. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros de Governador Valadares, que participaram da operação de salvamento, o idoso estava desnutrido e desorientado.

As buscas pelo homem ganharam uma nova dinâmica com a ajuda dos militares do Corpo de Bombeiros de Governador Valadares, que chegaram em Itaobim na quinta-feira (15/7). Além de equipamentos especiais para as buscas, dentre estes, um drone, os militares levaram a cadela Luna e o cão Bono, todos da raça Pastor Alemão.

Mas nesta segunda-feira (19/7), os trabalhos começaram cedo, às 4h30, em uma trilha, no sentido de uma chapada de mata, onde havia indícios de pisadas, e que segundo moradores, poderiam ser do idoso.

Os militares seguiram pela trilha caminhando por um trecho de 2 quilômetros. De repente, o cão Bono escapou, saindo da trilha, se embrenhando na mata fechada. E começou a latir anunciando a localização do homem.

Segundo informação dos Bombeiros, o idoso estava consciente, porém desnutrido e desorientado, com as extremidades dos membros inferiores e superiores apresentando sinais de hipotermia, por ter ficado durante 8 dias e 8 noites ao relento. Ele bebeu água e vestiu uma jaqueta dos Bombeiros, para ser levado de volta pra casa.

O herói da operação, o cão Bono, já atuou com sucesso em buscas de pessoas desaparecidas e localização de vítimas soterradas nas cidades de Jaguaraçu e João Monlevade. E teve muito trabalhos no início deste ano, quando localizou várias vítimas soterradas, em Santa Maria de Itabira, durante a tragédia das chuvas.