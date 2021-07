Vacinação em BH: pessoas de 40 anos relatam alívio após serem vacinadas

Danielle Coelho Sampaio, de 40 anos, foi vacinada nesta segunda (19/7) no posto da UFMG, em BH

Em mais um dia de campanha de vacinação contra a COVID-19, Belo Horizontenesta segunda-feira (19/7) as pessoas de. A faixa etária deve comparecer aos postos fixos e de drive-thru até as 16h30 para garantir a imunidade.

Para o analista ambiental Marcelo Cezar Teixeira Souza, de 40 anos, vacinado com a primeira dose da AstraZeneca no posto drive-thru da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a proteção tem um significado ainda maior. Assim como outros milhares de brasileiros, ele perdeu parente para o coronavírus e lamentou que o fato poderia ter sido evitado com a vacina.