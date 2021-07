Assessor de vereadora em JF é exonerado após ser preso por agressão

Funcionário público exonerado integrava a equipe da assessoria da vereadora Kátia Franco (PSC) na Câmara Municipal de Juiz de Fora (foto: CMJF/Divulgação) exonerado pela Câmara Municipal de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, depois de ser preso por colocar a integridade física da ex-mulher e do filho de apenas três anos em risco. A ocorrência foi tipificada pela Polícia Militar (PM) como agressão. Um funcionário público de 42 anos foipela Câmara Municipal de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, depois de ser preso por colocar afísica da ex-mulher e do filho de apenas três anos em risco. A ocorrência foi tipificada pela Polícia Militar (PM) como agressão.









Conforme o registro da ocorrência que o Estado de Minas teve acesso, o autor, em 11 de julho, foi até a casa dos avós onde mora a ex-mulher, de 26 anos, na Região Oeste da cidade, e pegou o filho do casal sem o consentimento dela.





Já com a criança dentro do seu automóvel, ele notou que esqueceu a chupeta do menino e voltou à residência. Após chegar novamente no local, o homem encontrou com a ex-mulher e disse que a criança, naquele dia, iria dormir na casa dele. A mãe não concordou, e uma discussão foi iniciada.





Ainda conforme a PM, o agressor avançou com o carro contra a mulher, colocando a integridade física dela, do próprio filho e de outras pessoas na via em risco.





Diante da situação de perigo, a vítima teve auxílio de um homem de 40 anos que estava no condomínio. Essa testemunha conseguiu impedir que o autor arrancasse com o carro. Durante a abordagem física, o pai da criança tentou agredir o homem, mas foi imobilizado. A PM foi acionada e compareceu ao local.



Ao ser questionado pelos militares sobres os fatos, o pai da criança confirmou que voltou para pegar a chupeta e que, de fato, ele e sua ex-esposa tiveram uma discussão. Ele falou, ainda, que foi agredido por uma das testemunhas.





O ex-assessor no Legislativo municipal recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à 7ª Delegacia de Polícia Civil, que ratificou o flagrante. O autor foi conduzido para a unidade penitenciária de Matias Barbosa. Até o fechamento desta reportagem, ele permanecia preso à disposição da Justiça.





Assessoria da vereadora Kátia Franco encaminhou nota ao Estado de Minas





Após tomar conhecimento da prisão do funcionário, a vereadora Kátia Franco encaminhou um pedido de exoneração do profissional à Mesa Diretora da Câmara Municipal. Por meio de sua assessoria, a parlamentar disse que repudia toda e qualquer forma de violência.





Leia a nota na íntegra:





A assessoria de comunicação da vereadora Kátia Franco Protetora (PSC) esclarece que todas as medidas administrativas foram tomadas em relação ao assessor envolvido com o crime de violência contra a mulher.





A vereadora Kátia Franco repudia toda e qualquer forma de violência, em especial contra as mulheres. A vereadora é uma das principais defensoras de igualdade entre homens e mulheres e não admite qualquer tipo de violência.





Reiteramos que, tão logo tomou conhecimento do acontecido, a vereadora solicitou à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Juiz de Fora o desligamento do assessor e deu total apoio à vítima do crime.





A assessoria de comunicação ainda lembra que a conduta dos assessores é um fator observado de perto pela vereadora, que tem criado, junto com as demais vereadoras, políticas públicas em defesa e valorização da mulher juiz-forana.