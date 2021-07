Médico que pediu exame de COVID fora do prazo será investigado

(foto: Redes sociais/ reprodução)

vai abrir umadministrativo parao caso do vídeo publicado nas redes sociais queum supostoque teria pedido que um paciente com sintomas defizesse o teste apenas sete dias após a consulta.

O Secretário de Saúde está em contato direto com a família envolvida na postagem, e assim como ele, o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde - COVID-19 se encontra à disposição", informou a prefeitura por meio de nota nesta segunda-feira (12/7). "Um processo administrativo será aberto para apurar as circunstâncias envolvidas no atendimento." O caso ocorreu na Policlínica municipal.



Nesse domingo (11/7), as imagens gravadas por uma mulher que não foi identificada tomaram as redes sociais. O vídeo mostra ela no consultório médico pedindo satisfações ao especialista.



"Eu vim devolver esse papel que você deu para o meu marido para fazer teste daqui sete dias. Eu fui em Ouro Preto, ele fez o teste agora e deu positivo", afirma ela, mostrando o possível pedido de exame.



Ela ainda afirma que o companheiro estaria com sintomas há quatro dias. ''Você dá um teste para uma pessoa que está com sintomas há quatro dias, para daqui a sete dias, para contaminar 'meia' Mariana?''. O caso foi publicado no Twitter por uma médica epidemiologista. Veja o vídeo:





Acabei de receber esse vídeo da minha irmã que mora em Mariana, MG. Posto aqui na esperança de que vocês me digam que essa conduta do médico %u2014 solicitar paciente sintomático para Covid que faça o teste em 7 dias! (E pelo visto, sem indicar isolamento)%u2014 foi uma raríssima exceção. pic.twitter.com/9y9gPkGblD %u2014 Denise Garrett, MD, MSc (@dogarrett) July 11, 2021

O médico do vídeo logo responde ''não ia, não'', dizendo que o caso confirmado não disseminaria o vírus. A mulher logo rebate: ''Eu tenho duas filhas asmáticas dentro de casa." A recomendação é que em pessoas que apresentam sintomas, o teste deve ser realizado o quanto antes.Ainda segundo a nota da prefeitura, é ''importante frisar que desde a declaração da pandemia do coronavírus, em março de 2020, o município segue as diretrizes ditadas nos Protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, no que tange àe confirmação do, seja por meio de exames laboratoriais, exames de imagem e/ou análise clínico-epidemiológica dos casos''.

A adminstração municipal afirma que o município oferta à população testes de anticorpos, teste de rápido de antígeno e exames com a metodologia RT-PCR, sendo já realizados mais de 70.000 testes.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.