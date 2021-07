Vídeo mostra médico que pediu exame de COVID para uma semana após consulta

(foto: Twitter/Reprodução)

Acabei de receber esse vídeo da minha irmã que mora em Mariana, MG. Posto aqui na esperança de que vocês me digam que essa conduta do médico %u2014 solicitar paciente sintomático para Covid que faça o teste em 7 dias! (E pelo visto, sem indicar isolamento)%u2014 foi uma raríssima exceção. pic.twitter.com/9y9gPkGblD %u2014 Denise Garrett, MD, MSc (@dogarrett) July 11, 2021

Uma vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (11/7) denuncia um suposto médico de, na Região Central do estado, que teria pedido que um paciente com sintomas defizesse o teste apenas sete dias após a consulta.As imagens, gravadas por uma mulher que não foi identificada, mostram ela nomédico pedindo satisfações ao especialista."Eu vim devolver esse papel que você deu para o meu parido para fazer teste daqui sete dias. Eu fui em Ouro Preto, ele fez o teste agora e deu positivo", afirma ela mostrando o possível pedido de exame.Ela ainda afirma que o companheiro estaria com sintomas há. ''Você dá um teste para uma pessoa que está com sintomas há quatro dias, para daqui sete dias, para contaminar 'meia'?''.O caso foi publicado no Twitter por uma médica epidemiologista.O médico do vídeo logo responde ''não ia não'', se referindo que o caso confirmado não disseminaria o vírus. A mulher logo rebate: ''Eu tenho duas filhasdentro de casa. ''A recomendação é que em pessoas que apresentam sintomas, o teste deve ser realizado o quanto antes.entrou em contato com a prefeitura de, mas não obteve retorno até a esta publicação.