COVID-19: pessoas de 44 anos começam a ser vacinadas em BH

Karla Minafra, engenheira civil, foi uma das vacinadas com a primeira dose da vacina (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) Belo Horizonte começou neste sábado (10) a vacinar contra a COVID-19 pessoas de 44 anos que sejam residentes da capital de Minas Gerais. Para ser imunizado, o cidadão precisa ter a idade completa até 31 de julho deste ano. começou neste sábado (10) acontra apessoas deque sejam residentes da capital de Minas Gerais. Para ser imunizado, o cidadão precisa ter a idade completa atédeste ano.









Engenheira civil, Karla Minafra chegou cedo para curtir o fim de semana como vacinada. Ela conta que a imunização foi tranquila e sem problemas e fez um agradecimento aos cientistas neste momento delicado.





“A ansiedade era muito grande, e graças a Deus pude chegar até aqui. Muita gente não conseguiu, até da minha idade ou mais novo, mas sou grata aos cientistas, aos colaboradores do SUS. Cheguei bem cedo, às 7h18, era a décima da fila, e foi tranquila a vacinação”, afirmou, ao Estado de Minas.





Unidade Administrativa II da UFMG tem vacinação por drive-thru (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) A fila de carros seguia pela Avenida Antônio Abrahão Caram e se aproximava do Estádio Mineirão, mas sem maiores transtornos para que cada um pudesse ser vacinado. Os belo-horizontinos foram imunizados com a vacina da Pfizer no ponto de vacinação da Unidade Administrativa II da UFMG.





Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o horário de funcionamento dos locais de vacinação aos sábados é das 7h30 às 14h para postos fixos e extras. Nos pontos de drive-thru, o horário é das 8h às 14h.





A partir de segunda-feira (12), a capital mineira amplia a vacinação para pessoas de 43 anos completos até 31 de julho. Na quarta-feira (14), chega a vez dos belo-horizontinos de 42 anos de idade. Para consultar todos os pontos de imunização na cidade para esta determinada faixa etária, clique aqui

No momento da vacinação, as pessoas precisam seguir as seguintes orientações: