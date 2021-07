Depois de 4 dias sem mortes, São Sebastião do Paraíso registra duas

São Sebastião do Paraíso passou quatro dias sem morte pela COVID-19: no fim de semana, dois servidores morreram (foto: João Roberto Nogueira)

O município ficou bastante consternado com as duas mortes. O servidor público municipal que morreu no domingo era lotado na Secretaria do Meio Ambiente, ajudando a cuidar do Parque da Serrinha. A professora era bem jovem, dava aula na Escola Estadual Clóvis Salgado e morreu no sábado.



boletim epidemiológico divulgado na última sexta-feira (9/7), São Sebastião do Paraíso registrou 5.017 casos confirmados de COVID-19, 231 óbitos, 35 pacientes em internação hospitalar, 81 casos confirmados em isolamento domiciliar, desde o início da pandemia.



Na Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, a taxa de ocupação na enfermaria do SUS (Sistema Único de Saúde) era de 46,8%, com 22 leitos ocupados (17 de São Sebastião do Paraíso e 5 de outras cidades); e na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) COVID-19 era de 70%, sendo 14 ocupados (12 de São Sebastião do Paraíso e dois oriundos de outras cidades).

A cidade já anunciou que as aulas da rede municipal retornarão em agosto . De acordo com oepidemiológico divulgado na última sexta-feira (9/7), São Sebastião do Paraíso registrou 5.017 casos confirmados de COVID-19, 231 óbitos, 35 pacientes em internação hospitalar, 81 casos confirmados em isolamento domiciliar, desde o início da pandemia.Nade Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, a taxa de ocupação na enfermaria do SUS (Sistema Único de Saúde) era de 46,8%, com 22 leitos ocupados (17 de São Sebastião do Paraíso e 5 de outras cidades); e na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) COVID-19 era de 70%, sendo 14 ocupados (12 de São Sebastião do Paraíso e dois oriundos de outras cidades).

A doença nos bairros de São Sebastião do Paraíso

Os bairros com o maior número de casos de COVID-19 registrados na Secretaria Municipal de Saúde de Paraíso foram Centro (457), Jardim Europa (352), São Judas (315), Vila Formosa (269), zona rural (199), Lagoinha (178), Mocoquinha (147), Jardim Planalto (146), Diamantina (135) e Vila Santa Maria (133).



Dos casos confirmados, 3.084 são mulheres e 2.628 homens. Nos óbitos, foram 108 mulheres e 116 homens. Estes dados são de 30 de junho.