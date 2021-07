Você viu a Cássia? A cachorrinha perdida de Podé Nastácia

Cássia tem um ano e meio e é de pequeno porte. Tem a pelagem preta, mas o peito é branco (foto: Arquivo Pessoal)

Podé relatou que chegou com Cássia de carro, por volta das 22h30 de sábado (10/7), em seu apartamento nas imediações da rua Santa Maria de Itabira esquina com Uruguai, no Bairro, e assim que abriu a porta do veículo ela foi para a rua. Poucos minutos depois, ele percebeu o sumiço.tem um ano e meio e é de pequeno porte, o que facilita que ela passe por entre as grades do condomínio.Podé está desde sábado rodando o bairro em busca de notícias. Uma das características daque pode ajudar a identificá-la é a cor do pêlo, ela é preta com o peito branco. No momento do desaparecimento, Cássia usava uma roupinha de lã e coleira.