Frio persiste, mas temperatura terá ligeiro aumento em MG até sexta (16/7)

Vista da Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) céu deve ficar claro com poucas nuvens em praticamente todo estado de Minas Gerais. Porém, na Região da Faixa Leste, uma névoa úmida foi registrada pela manhã. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que o frio persista, mas até a sexta-feira (16/7) deve haver um ligeiro aumento das temperaturas durante o dia. Nesta segunda-feira (12/7), odeve ficarcom poucas nuvens em praticamente todo estado de Minas Gerais. Porém, na Região da Faixa Leste, uma névoa úmida foi registrada pela manhã. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que o frio persista, mas até a sexta-feira (16/7) deve haver um ligeirodasdurante o dia.

No Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, que estão situados na Faixa Leste do estado, a manhã desta segunda (12/7) foi de névoa úmida, o que pode contribuir para uma melhor qualidade do ar. Em Maria da Fé, no Sul de Minas, os termômetros registraram 0,5°C negativos e com isso, ocorreram geadas no início da manhã. Nas demais áreas do estado o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuvas

No interior de Minas a umidade do ar também começa a se elevar um pouco no decorrer da semana, podendo atingir 30% até em pontos mais quentes do estado, como no Norte de Minas.

Ainda de acordo com o Inmet, a temperatura mínima do estado nesta segunda (12/7) foi registrada em Monte Verde, no Sul de Minas, com 2,4°C. A máxima deve ser registrada no Norte do estado, podendo alcançar os 33°C.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira