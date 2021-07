Temperatura sobe em BH; termômetros podem chegar a 25ºC neste sábado

Expectativa é de clima ameno durante a tarde deste sábado na capital de Minas Gerais (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que os termômetros cheguem a 25ºC, com céu claro durante a manhã e poucas nuvens na parte da tarde. O “friozão” dos últimos dias em Belo Horizonte deve dar uma trégua neste fim de semana , a começar por este sábado (10/7). A previsão do) é de que os termômetros cheguem a, com céu claro durante a manhã e poucas nuvens na parte da tarde.









O clima mais ameno impera entre a manhã e à tarde, das 11h às 17h, quando os termômetros devem variar com mínima de 22ºC e máxima de 25ºC. A partir das 18h, a temperatura volta a cair, mas os ventos fracos previstos para todo o sábado ajudam a não sentir um possível frio mais intenso.





A umidade relativa do ar é observada com atenção. A máxima prevista pelo Inmet para este sábado é de 80%, com mínima de 25%. O instituto relembra que qualquer porcentagem abaixo dos 30% exige atenção, com necessidade de hidratação com certa frequência, por exemplo.





A Defesa Civil de Belo Horizonte também chegou a emitir, nessa sexta-feira (9), um alerta de baixa umidade válido até as 18h deste domingo (11/7).