Fhemig abre contratações para médicos em BH e no interior; confira vagas

Na foto, a unidade Galba Velloso (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu, nessa sexta-feira (9/7), três novosparade profissionais médicos para os hospitais regionais Antônio Dias (Patos de Minas), Regional de Barbacena (Barbacena) e para a Unidade Alternativa de Assistência à Saúde Galba Velloso (Belo Horizonte).Os vencimentos básicos variam entre, de acordo com a carga horária e a categoria profissional.Em Belo Horizonte, aestá contratando um médicoe um especialista (em qualquer especialidade), com carga horária de 12 horas semanais para ambos. O valor básico do profissional generalista é de R$ 2.075 e, para o especialista, R$ 2.995. As inscrições se encerram no dia 12 de julho.Já para atuação em Patos de Minas, odisponibilizapara 12 horas semanais ou 11 vagas para 24 horas semanais aos médicos generalistas, com vencimentos de R$ 3,5 mil e R$ 7 mil, respectivamente.Há vagas para especialistas, preferencialmente nas áreas de. São também 22 vagas (12 horas semanais) ou 11 vagas (24 horas semanais). Nesse caso, os vencimentos são de R$ 4.595 e R$ 9 mil. O prazo para inscrições é até 25 de junho.tem duas vagas para especialistas - uma parae outra para. A carga horária semanal é de 24 horas e os vencimentos básicos, R$ 5,8 mil. Inscrições até 14 de julho.Os valores dos vencimentos informados podem ser acrescidos de vantagens inerentes ao local de atuação e à função a ser exercida, a serem informados na etapa de contratação.Na p ágina da Fhemig é possível acompanhar a abertura de processos seletivos e chamamentos emergenciais.



"Os editais vem sendo publicados com regularidade durante a pandemia, em busca de profissionais para compor as equipes assistenciais necessárias aos atendimentos", informou a fundação