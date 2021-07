COVID: BH se aproxima das 6 mil mortes e registra alta nos indicadores

Atual cenário dos indicadores da pandemia em BH (foto: Janey Costa/EM/D.A Press)

Belo Horizonte teve alta em todos os indicadores dadanesta sexta (9/7), informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. O balanço também mostra aumento no número de, que se aproxima da marca de 6 mil.

Apesar disso, todas as estatísticas continuaram no mesmo patamar da escala de risco: o RT - índice de transmissão do vírus dentro da cidade - e a ocupação das enfermarias na faixa controlada (verde) e a taxa de uso das UTIs na zona de alerta (amarela).

Indicador com a situação menos confortável, adas camas de terapia intensiva subiu de 60,8% para 61,6% nesta sexta. Já no caso das enfermarias, a alta foi de 45,5% para 45,9%.

O número médio de transmissão por infectado, por sua vez, cresceu de 0,95 para 0,96. Ou seja, a cada 100 contaminados pelo vírus em BH, em média, novos 96 casos surgem na cidade.



No caso do RT, fica a preocupação por conta do cenário dos últimos balanços. Desde 29 de junho não há queda no parâmetro.

Casos e mortes

Após queda nos últimos balanços, indicadores de BH voltam a subir nesta sexta (9/7) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

BH chegou a 5.931 mortes por COVID-19 nesta sexta-feira (9/7) – 27 a mais do que no balanço anterior. O total de casos aumentou em 1.433, o que faz a cidade chegar a 244.584 diagnósticos: 5.595 em acompanhamento e 233.058 pessoas recuperadas.



Quanto às regionais de BH, a Noroeste lidera o total de mortes: 765, 42 a mais que o Barreiro. Na sequência, aparecem Nordeste (716), Venda Nova (637), Leste (611), Oeste (609), Centro-Sul (600), Pampulha (544) e Norte (506). Há, ainda, 60 óbitos não georreferenciados.

Mortes por regional em BH:

Noroeste - 765

Barreiro - 723

Nordeste - 716

Venda Nova - 637

Leste - 611

Oeste - 609

Centro-Sul - 600

Pampulha - 544

Norte - 506

Não georreferenciadas - 60

Vacinação

Belo Horizonte chegou à marca de 1.193.862 vacinados contra a COVID-19 com a primeira dose nesta sexta. Outras 447.332 receberam a segunda.



Portanto, a capital mineira vacinou 59,4% do seu público-alvo com a primeira aplicação. E 22,8% do total desse mesmo público-alvo completou o esquema vacinal.



Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou mais 23.116 aplicações de vacinas em BH: 17.018 de primeira etapa e 6.098 de segunda.

Confira quem já vacinou em BH

69.814 profissionais da educação

9.544 gestantes e puérperas

198.312 trabalhadores da saúde

28.116 servidores da segurança pública

465.169 idosos acima de 60 anos

202.216 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

195.849 pessoas de 46 a 59 anos

34.842 de grupos diversos (como garis e motoristas de ônibus)

A cidade recebeu 2.170.047 vacinas até aqui: 871.965 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 977.046 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz), 258.936 da Comirnaty (Pfizer/BioNTech) e 62,1 mil da Janssen (Johnson & Johnson).