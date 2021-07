BH tem o primeiro fim de semana de reabertura de museus; confira horários

Com a nova fase deda cidade, os museus e os teatros de Belo Horizonte voltaram a abrir as portas para o público.



Na última quarta (7/7), quatro museus públicos foram reabertos: Histórico Abílio Barreto (MHAB), da Imagem e do Som (MIS BH), da Moda (Mumo) e a Casa do Baile. Todas as visitas têm entrada gratuita e deverão ser agendadas previamente.



O Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB) e a Casa do Baile abrem visitação de quarta-feira a domingo, das 11h às 18h.



Já o MIS BH e o Mumo recebem os visitantes de quarta-feira a sábado, das 11h às 18h.



O Museu Casa Kubitschek vai inaugurar uma nova exposição "Outras Habitabilidades". Mas permanece fechado neste fim de semana.



O Circuito Liberdade, que agrega a maior parte dos museus e centros culturais da capital mineira, terá vários deles em funcionamento.



O CCBB reabre com as duas exposições que estavam em cartaz antes do último fechamento – “Abraham Palatnik – A reinvenção da pintura” e “Yara Tupynambá – 70 anos de carreira”.



O Centro de Arte Popular e o Museu Mineiro também estarão funcionando.



Enquanto os espaços integrantes do Circuito Liberdade se organizam para a reabertura, a programação virtual dos equipamentos continua intensa.

Na última quarta-feira (7/7), o Museu Mineiro, o Centro de Arte Popular e o Museu dos Militares Mineiros, que integram o Circuito Liberdade, reabriram com as programações vigentes.



A Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais também retomou as atividades presenciais apenas na galeria de arte Paulo Campos Guimarães, com a exposição gratuita “Jean-Denis Pendanx, Viagens em Quadrinhos”, que pode ser visitada das 8h às 18h, de segunda a sexta, e das 8h às 12h, aos sábados.





Já a Fundação Clóvis Salgado (FCS) estreou o espetáculo gratuito “...Incomoda, Incomoda, Incomoda”, no Grande Teatro do Palácio das Artes.



A montagem, que celebra os 35 anos do Curso Técnico de Teatro do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart) e marca a formatura dos alunos do curso, fica em cartaz até domingo (11/7). Os horários são às 20h30, de quarta-feira a sábado, e às 19h no domingo, com retirada de ingressos duas horas antes da apresentação, na bilheteria do teatro.

A FCS estreia a exposição “Imagens Resolutivas”, resultado da 4ª edição do Festival Internacional de Fotografia de Belo Horizonte (FIF-BH), ocupando as galerias Genesco Murta, Arlinda Corrêa Lima e Galeria Aberta Amilcar de Castro, além da fachada do Palácio das Artes, e a CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais.