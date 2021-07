Adeus, friozão: BH deve ter temperatura mais amena e umidade baixa

Frio que atingiu a capital mineira nos últimos dias deve ficar um pouco mais ameno no fim de semana, prevê a meteorologia (foto: Larissa Ricci/EM/DA Press )

Para os "haters" do frio que atingiu Belo Horizonte - e o estado mineiro como um todo - nos últimos dias, uma notícia animadora. Tanto a capital quanto as cidades do interior deverão ter temperaturas maisno fim de semana. E cuidado! A umidade pode ficar no, abaixo de 30%.

"Ainda teremos o friozinho da madrugada, mas nada parecido com o frio que tivemos no início da semana ", prevê Anete Fernandes, meteorologista do, sobre o clima em. A previsão é de estabilidade das temperaturas na casa dos 25ºC durante sábado e domingo.

Portanto, o "frio congelante" dos últimos dias deve ficar mais ameno - tendência que foi iniciada nesta sexta-feira (9/7). Ao mesmo tempo, o belo-horizontino deve ficar atento com o tempo seco. "No período da tarde, a umidade do ar atinge níveis críticos, inferiores a 30%", afirma Anete Fernandes.

Para se ter uma ideia, a OMS (Organização Mundial da Saúde) determina que índices abaixo de 60% já são um risco para a saúde humana - abaixo de 30% é considerado estado de atenção. A Defesa Civil de BH emitiu um alerta sobre a baixa umidade, válido até 18h de domingo (11/7).

Confira o que fazer durante período de tempo seco:

Hidrate -se durante o dia; %u2800

-se durante o dia; %u2800 Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas; %u2800

e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas; %u2800 Evite frituras; %u2800

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água; %u2800

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas; Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante; %u2800

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista; %u2800

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

E no interior de Minas?

A meteorologia prevê de névoa seca a geada, no estado mineiro, neste fim de semana. Nas regiões Sul e Sudoeste, céu claro a parcialmente nublado, com geada em pontos isolados. Já no Norte, Noroeste, Central Mineira e Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba, está prevista névoa seca (condensação de vapor d'água em associação com poeira, fumaça e afins).

Nesta sexta-feira (9/7), as primeiras horas do dia na Faixa Leste e Campo das Vertentes foram de nevoeiros, com céu parcialmente nublado. E ainda houve a ocorrência de geadas, com temperaturas marcando 0,5°C negativos no Bairro Sítio da Lage, em Maria da Fé. Os dados são da Rede Municipal de Estações Meteorológicas.

O Inmet, que possui estações diferentes da rede municipal de Maria da Fé, registrou outra temperatura mínima: 2,3ºC em Monte Verde, também no Sul de Minas. Já a máxima deve ficar em Montalvânia, no Extremo Norte, podendo alcançar os 33°C.

Em BH, também nesta sexta (9/7) , a maior temperatura registrada foi 25,1ºC e a menor, 11,5ºC, na estação da Pampulha . A marca não chegou perto da mais baixa de 2021 , anotada na segunda-feira (5/7), quando a capital chegou a 8,8°C, também na estação da Pampulha.