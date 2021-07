São Sebastião do Paraíso autoriza volta às aulas

A Prefeitura de, Sudoeste Mineiro, autorizou na tarde desta sexta-feira (09/07) o retorno das aulas nas unidades de ensino do município. Para isto, foi entregue às instituições o Alvará de Funcionamento, mediante a assinatura do Termo de Livre Consentimento e Responsabilidade a todas as gestoras das escolas públicas e particulares.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Diante disto, estará liberado o retorno daspresenciais no formato híbrido (remoto e/ou presencial) para escolas estaduais e particulares. Já as aulas da rede municipal retornarão no mês de agosto.Na rede municipal são 5.672 alunos. Segundo o secretário municipal de Educação, Lucas Cândido de Oliveira o clima é de otimismo.“A expectativa é positiva, pois temos a consciência de que a escola, além de garantir a aprendizagem, é um local de socialização. Os alunos estão em isolamento há mais de um ano e o convívio entre os colegas e professores é fundamental para o crescimento pessoal, a partir de troca de experiências, diálogos, posicionamentos, tendo em vista que vivemos e somos preparados para atuar em sociedade”, diisse.Em abril, a prefeitura deu início aos trabalhos junto à Secretaria Municipal de Educação para debater e organizar o fluxo para a volta às aulas de forma híbrida/presencial em São Sebastião do Paraíso.O retorno está condicionado ao respeito às regras sanitárias, entre elas o distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, além de respeito ao horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, previsto em decreto.