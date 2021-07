Setor de eventos rebate decreto da PBH e diz que regras são burocráticas

Entidade que representa setor de eventos diz que decreto da PBH é burocrático para buffets, salões de festas e espaços de recepções (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 29/10/2018)





De acordo com o decreto da PBH, eventos sociais devem acontecer sem venda de ingressos e com público restrito. Isso vale para casamentos, formaturas, aniversários e confraternizações. No entanto, convidados e trabalhadores dos eventos devem ser testados com o exame RT-PCR até 72h antes da festa, exceto para pessoas que comprovem vacinação contra COVID-19 completa a mais de 14 dias.









“Se um evento for realizado em um restaurante, o protocolo específico para restaurantes deverá ser seguido que é menos burocrático do que o protocolo para o setor de eventos. Mas, se esse mesmo evento acontecer em um buffet, salão ou espaço para festas, o protocolo a ser seguido é muito mais rígido e burocrático. Diante das determinações o custo aumenta drasticamente e, na prática, a operação de público é a mesma, que só é diferenciada pela burocracia”, disse o presidente da entidade, Rodrigo Marques.





Marques destacou que as exigências podem inviabilizar a realização de diversos eventos, por conta do custo. Uma nota divulgada pela associação argumentou que se uma confraternização acontecer em um buffet, salão ou espaço de festas, o custo ao cliente sairia bem mais caro que em um restaurante, por causa das regras.





“O decreto final está em desacordo com o que foi proposto pessoalmente na ocasião em que as entidades do nosso setor estiveram reunidas com a PBH e não atende os profissionais que trabalham com eventos pequenos e médios, que são a grande maioria na nossa área”, frisou a associação.





Em nota, a PBH disse que informou na reunião com o segmento de eventos que as propostas construídas conjuntamente passariam por duas avaliações, sendo a primeira no Comitê de Enfrentamento à COVID-19 (órgão consultivo) e, posteriormente, na Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária (autoridade técnica de vigilância em saúde da cidade), para as adaptações necessárias.





No último sábado (3/7), apublicou o decreto que libera eventos sociais, shows, espetáculos e teatros. No entanto, o texto não agradou a todos os envolvidos. Isso porque aalegou que as regras estão em desacordo com o que foi proposto em reunião com representantes do Executivo municipal.