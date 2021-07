Laboratórios esperam aumento nos testes de COVID com volta de eventos em BH

Artistas e toda a produção de shows, teatros e espetáculos devem ser testados (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press. 16/12/2019) eventos. Como a prefeitura exige que todos os participantes de celebrações particulares façam testes de COVID-19, os laboratórios já aguardam uma corrida por esse tipo de exame. Tem estabelecimento prevendo um aumento de até 10%. O retorno de shows, casamentos, formaturas e afins em Belo Horizonte promete aquecer não apenas o mercado de. Como a prefeitura exige que todos os participantes de celebrações particulares façamde COVID-19, osjá aguardam uma corrida por esse tipo de exame. Tem estabelecimento prevendo um aumento de até 10%.

Eventos sociais, sem venda de ingressos e com público restrito (casamentos, formaturas, aniversários, confraternizações) - todos os convidados e trabalhadores do evento devem ser testados até 72h antes, com o exame RT-PCR. Exceto pessoas que comprovem a vacinação completa a mais de 14 dias antes do evento.

Shows, espetáculos e teatros (com venda de ingresso e lugares marcados) - artistas e demais profissionais envolvidos na organização do evento deverão ser testados por meio do exame RT-PCR, até 72h antes da data do evento.

A novidade não completou nem mesmo uma semana e... "Já estamos sendo procurados para realizar a testagem de eventos sociais, como casamentos e festas de família. Estamos fechando algumas parcerias”, afirma Karina Santos Pereira, supervisora Comercial do Laboratório São Paulo.

O laboratório, inclusive, prevê que o número de exames para detectar a COVID-19 cresça entre 8% e 10% já neste mês de julho. Em média, o estabelecimento realiza 4.000 testes atualmente. “Estamos procurando algumas casas de show, eventos e patrocinadores para negociarmos com preços diferenciados para esses grandes volumes de testagem", complementa Pereira.

Outro laboratório não só definiu preços diferenciados para profissionais da cena cultural, como criou um programa: "De volta aos palcos, com segurança". "Mais do que nunca, a sociedade precisa da arte e do entretenimento. Sabemos que a produção cultural foi muito impactada pela pandemia", afirma Alessandro Ferreira, vice-presidente Comercial e Marketing do Hermes Pardini.





O laboratório oferece 50% de desconto no valor do teste RT-PCR para os profissionais da produção cultural e ainda promete resultado em 30 minutos. "Artistas, produtores e técnicos querem e precisam retomar suas atividades, mas estão preocupados com os riscos, o que é realmente importante. A testagem é a forma de garantir mais uma camada de segurança a esses profissionais", complementa Ferreira.

São aguardados 4.000 testes apenas para esse tipo de público: artistas, produtores, técnicos e demais envolvidos na produção.





Testes positivos em baixa

Um outro laboratório de BH e Região Metropolitana, o Lustosa, registrou um recorde animador: a semana com o percentual de testes positivos mais baixo neste ano. Segundo o boletim mais recente, referente à semana entre os dias 21 e 26 de junho, 15,7% dos exames realizados deram positivo.

Antes, a taxa mais baixa tinha sido registrada ainda em janeiro: 16,8%. “Acredito que seja o avanço da vacinação em BH. Mensalmente estava ficando igual, tanto a taxa de testagem quanto o índice de positividade. Mas agora, apesar da procura estável, o índice de positividade diminuiu”, afirma o diretor comercial do Laboratório Lustosa, Mozart Chaves.





Cidade mineira mais populosa, Belo Horizonte também é a que mais vacinou no estado - em números absolutos. Segundo o Vacinômetro do Governo de Minas, atualizado nesta terça-feira (6/7), 1.094.764 pessoas já receberam a primeira dose, enquanto 423.070 já tomaram a aplicação complementar.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci