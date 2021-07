Em meio à onda vermelha, Piumhi anuncia volta às aulas

Funcionários da rede municipal de ensino estão sendo treinados para o regresso às aulas (foto: Prefeitura Municipal de Piumhi/Divulgação) Piumhi, no Centro-Oeste mineiro, anunciou volta às aulas presenciais para o dia 10 de agosto. Nesta quinta-feira (8/7), foi realizada a primeira e única capacitação presencial com profissionais da educação - reuniões e treinamentos ocorrem desde março com as escolas públicas e privadas, mas de forma virtual. Mesmo na onda vermelha do programa Minas Consciente , a cidade de, no Centro-Oeste mineiro, anuncioupara o dia 10 de agosto. Nesta quinta-feira (8/7), foi realizada a primeira e única capacitação presencial com profissionais da educação - reuniões e treinamentos ocorrem desde março com as escolas públicas e privadas, mas de forma virtual.

máscara obrigatória durante toda a aula (só pode tirar no lanche)

distanciamento entre as carteiras

entre as carteiras fluxo de alunos controlado na entrada e saída das escolas

de alunos controlado na entrada e saída das escolas fluxo de alunos controlado na entrada, saída e uso dos refeitórios

álcool em gel em vários pontos das escolas

em vários pontos das escolas distribuição de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) para os funcionários

"Importante lembrar que a responsabilidade não é só da escola, e sim de todos. Os pais precisam colaborar para que esse retorno dê certo", afirmou a coordenadora da Vigilância Sanitária, Marita Lopes, em entrevista à Onda Oeste FM. Ela reforçou o treinamento dos profissionais da educação, como, por exemplo, para fazer o manejo correto dos alimentos para preparar a refeição.

A coordenadora ainda explicou que foi traçado um fluxo entre as unidades de educação e de saúde. "Se for identificado qualquer sintoma no aluno, os colaboradores da escola e mesmo a família terão um canal direto com a PSF (Programa de Saúde de Família). Qualquer sintoma: infelizmente, um espirro pode ser COVID", diz Marita Lopes.

Retorno gradual

Para o dia de agosto, está prevista a volta dos alunos da creche (0 a 3 anos); 1° e 2° anos do Ensino Fundamental, e EJA (Educação de Jovens e Adultos). "Após 14 dias, vamos avaliar como foi esse retorno, se precisa de alguma adaptação", diz a secretária municipal de Educação, Vanilda Soares Faria.

O plano é iniciar, após esse período de avaliação, o retorno dos: 1º e 2º períodos; e 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. Também está sendo realizada uma pesquisa com os pais dos estudantes para saber qual será a provável adesão: o resultado sai até terça-feira (13/7).

Piumhi tem 2.823 alunos na rede pública municipal, distribuídos entre creches e CEMEI’s (Centro Municipal de Educação Infantil) escolas.

COVID em Piumhi





Desde o princípio da pandemia , conforme boletim epidemiológico divulgado no fim da tarde de quarta-feira (7/7), Piumhi registrou: