Minas Gerais confirma mais 1.796 casos de COVID-19 em 24 horas

Minas Gerais já soma 1.828.904 casos da COVID-19 de março do ano passado até esta segunda-feira (5/7), segundo o boletim divulgado nesta manhã pela Secretaria de Estado de Saúde. O número de óbitos é de 47.120.

O número de casos recuperados é de 1.706.564 e os casos em acompanhamento, seja de pessoas ainda em recuperação ou registros que dependem de atualização dos municípios, é de 75.220.

Também atualizado na manhã desta segunda (5/7), o painel "Vacinômetro" mostra que, até o momento, foram aplicadas 7.400.583 primeiras doses contra a COVID-19 no estado. Outras 2.723.129 pessoas já receberam a segunda dose da vacina, e 25.216 foram vacinadas com a Janssen, que é de dose única.