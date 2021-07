Montes Claros vacina motoristas de ônibus e caminhoneiros

(foto: Redes sociais/Divulgação)



A Prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas, iniciou, nesta semana, a vacinação do grupo prioritário de motoristas de ônibus urbanos e intermunicipais e caminhoneiros contra a COVID-19.

Nesta quinta-feira (1º/7), a prefeitura anunciou que no próximo domingo (5/7) começará a imunização dos trabalhadores do comércio da cidade.

Além disso, a Secretaria Muncipal de Saúde informou que começou a organizar a vacinação dos funcionários das indústrias locais contra a coronavírus.

Eles vão receber as doses do imunizante nos próprios locais de trabalho, em data ainda a ser definida em acordo com as empresas.

Nesta sexta-feira (2/7), será iniciada na cidade a imunização de pessoas acima de 46 anos sem comorbidades. Até esta quinta-feira, estavam sendo vacinados moradores acima de 47 anos fora dos grupos prioritários.

De acordo com o último boletim do Setor de Epidemiologia da Prefeitura de Montes Claros, já foram registrados no município 38.072 casos de COVID-19 e 881 mortes provocadas pela doença.

Nos últimos dias, diminuiu no município a taxa de ocupação de leitos hospitalares por pacientes contaminados pelo coronavírus.

Segundo boletim da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado na tarde de quarta-feira (30/6), a ocupação de leitos clínicos de pacientes da COVID-19 estava em 42%, enquanto o percentual de ocupação das vagas em leitos de Unidade Terapira Intensiva (UTI) por pacientes graves da doença era de 70%.

A iimunização ocorre no Montes Claros Shopping Center (sistema drive thru), no Ibituruna Shopping, no Ginásio Dary Ribeiro (Praça de Esportes) e nas unidades de saúde do município Vacinação de comerciários.

Documentaçação necessária

De acordo com a chefe da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Montes Claros, Aline Lara Cavalcanti Oliva, a previsão é de vacinar 1.851 pessoas entre motoristas de ônibus e caminhoneiros moradores do município contra a COVID-19.

Para receber a imunização, os trabalhadores do transporte deverão apresentar a seguinte documentação: - Documento de identidade com foto, comprovante de endereço, crachá ou carteira de trabalho e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) C, D ou E.

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que os motoristas de aplicativo, táxi e moto-taxi não foram inseridos na atual etapa de vacinação dos grupos prioritários contra o coronavírus.

Prioridade para o comércio de alimentos





Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços (ACI) de Montes Claros organizou um cadastro de funcionários do comércio, para iniciar a imunização contra a COVID-19 no próximo domingo.

Serão vacinados primeiramente os funcionários do comércio de alimentos, com um sistema de agendamento.