Ipatinga: familiares acompanham pacientes em hospital por meio do celular

Sheila, que teve um familiar internado, acompanhou os boletins médicos e os processos pela ferramenta de seu celular (foto: Divulgação/FSFX)

O Hospital Márcio Cunha, de Ipatinga, administrado pela Fundação São Francisco Xavier, implantou uma plataforma digital que disponibiliza informações atualizadas dos pacientes em procedimento no bloco cirúrgico das unidades I e II. Por meio dessa plataforma, os familiares dos pacientes não precisam ficar transitando pelo hospital para acompanhar o estado de saúde desses pacientes.

Uma das primeiras famílias a utilizar o novo procedimento foi a do paciente Jairo Gomes Vieira. O aposentado, de 67 anos, passou por uma cirurgia recentemente, no Hospital Márcio Cunha. A família de Jairo pôde acompanhar o andamento da cirurgia em tempo real.

“A ferramenta é muito simples. Recebemos uma senha e login e fizemos o acesso via QR Code. Na tela aparecia o nome do meu pai, clicamos nela e passamos a ter todas as informações referentes à cirurgia. Isso dá um alívio muito grande. Eu, minha mãe e minhas duas irmãs acompanhamos todo o processo. Eu moro em Ipatinga, mas uma irmã mora em Belo Horizonte e a outra em Miami, nos Estados Unidos. Isso facilitou muito para todas nós”, disse uma das filhas de Jairo, Michelly Gomes Soares Salgado.



Michelly, que é enfermeira, acredita que a plataforma é uma comunicação eficiente para confortar os acompanhantes dos pacientes. “Essa é uma tecnologia muito útil. O que o acompanhante mais precisa nestas horas é de conforto e praticidade. Ela trouxe transparência e segurança para minha família. Acredito que muita gente vai se beneficiar dela também”, comentou.



A plataforma foi desenvolvida pelo próprio hospital. Para utilizar a ferramenta, basta que no momento do check in, o paciente dê autorização para que os acompanhantes tenham acesso às informações que podem ser enviadas por meio de um link ou até mesmo de um QR Code.



O projeto também pretende reduzir o fluxo de pessoas na instituição, já que estamos em uma pandemia e o mais recomendado é ficar em casa. Além disso, o objetivo maior é gerar mais satisfação e alívio aos acompanhantes. Pela plataforma é possível ter informações do andamento de um procedimento cirúrgico de qualquer lugar, em tempo real.



O médico Mauro Oscar Soares de Souza Lima, diretor de Hospitais da Fundação São Francisco Xavier, disse que a tecnologia está alinhada com o conceito de humanização dos hospitais da FSFX.

"Nós tratamos de pessoas, de seres humanos e estamos sempre buscando oferecer o maior conforto para elas e suas famílias. Informação em tempo real é muito importante para quem acompanha um ente querido. E agora ele pode ter essa informação de qualquer lugar, sem precisar de estar no hospital. Isso é proporcionar segurança, conforto e comodidade a essas pessoas”, disse.