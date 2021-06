Crianças em Ipatinga desenvolvem biofertilizante em horta escolar

Crianças da Educação Infantil aprendem a cultivar hortaliças em Ipatinga e ainda preparam receitas com os produtos que colherm (foto: Divulgação FSFX) Um projeto que promove a conscientização ambiental e ainda estimula hábitos saudáveis com o cultivo de produtos plantados pelos próprios alunos é o destaque no Colégio São Francisco Xavier, de Ipatinga.



Neste projeto, com a orientação das equipe pedagógica e de manutenção da escola, os alunos aprenderam a fazer também um biofertilizante via sistema de compostagem.

As atividades do projeto envolvem os alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental (4 a 14 anos), que fazem parte do CSFX Integral.



O biofertilizante é um adubo orgânico líquido que contém organismos e nutrientes que melhoram a saúde das plantas, deixando-as mais resistentes ao ataque de pragas e doenças.



O material líquido é resultado da fermentação de resíduos orgânicos e nutrientes em água.



Maíra Andrade, responsável pelo CSFX Integral, explica que a produção do biofertilizante é realizada de forma simples.



“Iniciamos o processo com a separação do lixo úmido do lanche dos alunos, ou seja, o que não pode ser reciclado. Ele é colocado em uma primeira caixa do sistema de compostagem, juntamente com outros resíduos orgânicos como folhas, casca de banana, caules e cascas de ovos. Na composteira é realizado o processo controlado de decomposição, que vai gerar o biofertilizante líquido e também o adubo”, disse.



O produto já começou a ser utilizado na horta do CSFX. Em um borrifador é adicionada uma quantidade do biofertilizante para 10 quantidades de água e a solução é borrifada na horta.



De acordo com Walassy de Souza Silverio, supervisor de manutenção da FESFX, o biofertilizante é um produto que traz benefícios e não agride a natureza.