Cadastro para kit alimentação escolar abre nesta quinta (10), em Uberlândia

Kit será distribuído por três meses. Quem já recebe terá que fazer recadastro (foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação)

A Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, vai abrir nesta quinta-feira (10/6) o cadastro para quem precisa receber o kit alimentação escolar. As cestas de alimentos não perecíveis e hortifrútis serão distribuídos a cada três meses para famílias de alunos da rede municipal de ensino. Quem já recebe o benefício precisa se recadastrar.

É a segunda fase do projeto. Segundo a prefeitura, na primeira etapa, foram distribuídas cestas de alimentação para 52 mil famílias.

Segundo o assessor da Secretaria Municipal de Educação (SME), Marco Antônio Palhares, o recadastramento é para atualizar os dados.



“O último cadastro foi feito no mês de abril. Desde então, tivemos alterações, como alunos transferidos, famílias que mudaram de cidade e outras que desejam ser incluídas”, argumenta.

Os kits são destinados para estudantes das redes urbana e rural. Os cadastros ou recadastros devem ser feitos no site da prefeitura

Mesmo sendo consideradas unidades rurais, as famílias de alunos das regiões de Tapuirama, Martinésia, Miraporanga e Cruzeiro dos Peixotos deverão fazer suas próprias inscrições. Quanto às demais escolas na zona rural, as diretorias vão entrar em contato com as famílias.

Quem não tiver acesso à internet e deseja fazer o cadastro deve procurar a escola onde o aluno está matriculado.

Os dados fornecidos serão comparados com os existentes no sistema de matrícula das escolas municipais para verificação.

As entregas dos alimentos ainda não têm data para acontecer, mas serão feitas nas próprias escolas.

Para a retirada, cada responsável deverá apresentar documento de identificação com foto e número do CPF, além de levar sua própria sacola para transportar os alimentos.