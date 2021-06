Homem que pescava com arpão morre afogado no Rio Grande

Equipe de mergulho do 7° Pelotão de Bombeiros de Frutal encontrou a vítima de afogamento no início da tarde desta segunda-feira (7/6) (foto: Corpo de Bombeiros de Frutal/Divulgação) Equipe de mergulho do 7° Pelotão de Bombeiros de Frutal, no Triângulo Mineiro, encontrou o corpo de um homem de 30 anos no início da tarde desta segunda-feira (7/6) no Rio Grande, nas proximidades das turbinas da Usina Hidrelétrica de Colômbia, pequena cidade paulista situada na divisa com Planura (MG).

Segundo informações do pai de Warlei da Silva Miranda, de 30 anos, natural de Monte Alto (SP), o seu filho se afogou no início da tarde desse domingo (6/6), quando havia mergulhado para pescar com um arpão, sendo que não emergiu novamente.

Após um dia de buscas (com pausa durante o início da noite de domingo e final da madrugada desta segunda-feira devido à falta de visibilidade), a equipe do Corpo de Bombeiros de Frutal encontrou a vítima a 15 metros de profundidade, depois de 30 minutos de mergulho.

Segundo informações da assessoria de imprensa do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), foi necessário contato com responsável da usina para que parasse o funcionamento de três turbinas a fim de possibilitar o mergulho.

As buscas foram coordenadas pelo 2° sargento Jardel, do 7° Pelotão de Bombeiros de Frutal.

Warlei Miranda tinha a licença para Pesca Amadora do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do Departamento de Registro e Monitoramento de Agricultura e Pesca.