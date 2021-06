MG: PRF apreende 170 quilos de maconha em fundo falso de carreta

Maconha apreendida era levada no fundo falso de uma carreta (foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta segunda-feira (7/6) 170 quilos de maconha, que eram transportadas no fundo falso de uma carreta rebocada por um Gol.

A apreensão ocorreu no posto da PRF, no quilômetro 513 da BR 251, entre Montes Claros e Francisco Sá, no Norte de Minas.

O responsável pelo carregamento, um homem de 43 anos, foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal (PF) em Montes Claros.

De acordo com a PRF, ele já cumpriu pena por tráfico de drogas em 2009. A maconha, procedente do Paraguai, estava sendo transportada de Campo Grande (MS) para Fortaleza (CE).

O responsável pelo carregamento não revelou quando receberia pelo transporte. Também não forneceu detalhes sobre a pessoa que enviou e sobre o destinatário da droga.

O homem viajava em companhia da uma mulher, que seria namorada dele e um bebê de apenas 3 meses, filha da mulher. Também ocupava o veículo uma adolescente de 13 anos.

Ainda na carreta eram levadas malas da família, em cima do fundo falso onde foi descoberta a maconha.