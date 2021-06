Polícia descobre drogas em tanque de moto em Frutal; veja vídeo

Droga foi encontrada no tanque da moto durante blitz em rodovia em Frutal (foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação)

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 5kg de uma substância parecida com cocaína durante uma blitz de trânsito na rodovia MG-255, em Frutal, no Triângulo Mineiro. O que chamou a atenção dos oficiais foi onde a droga estava escondida: dentro do tanque de combustíveis de uma moto.