Prefeitura de Andradas alerta sobre golpe em nome da Vigilância Sanitária

Andradas alerta para golpe envolvendo Vigilância Sanitária (foto: Prefeitura de Andradas/Divulgação)

Comerciantes de Andradas, no Sul de Minas, têm recebido ligações de supostos agentes da Vigilância Sanitária pedindo dados confidenciais e os telefones para aplicar golpes. A denúncia foi feita à prefeitura, que confirmou se tratar de um esquema de estelionato.

Os relatos são parecidos: pessoas ligam para os estabelecimentos comerciais dizendo ser agentes da Vigilância. Eles dizem que o proprietário foi denunciado por irregularidades nas medidas de combate à COVID-19.

Não houve registro de pessoas que caíram no golpe, mas o alerta é que os links possam servir para roubar os dados dos comerciantes.

A administração pede que, quem receber a ligação, entre em contato imediatamente com a Guarda Municipal, pelo telefone 153, ou Polícia Militar (no número 190), ou ainda com a Polícia Civil, pelo telefone 197.