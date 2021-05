Golpes continuam em Minas e Cemig alerta consumidores sobre fraudes

Cemig alerta que são ao menos três tentativas diferentes de golpes (foto: Divulgação/Cemig) Um golpe comum, denunciado no começo do ano, volta a preocupar moradores de várias regiões de Minas. Estelionatários se passam por funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e cobram dinheiro de consumidores que supostamente teriam débitos ativos com a empresa responsável pelo fornecimento e distribuição de energia elétrica no estado.



A empresa alerta para as fraudes, que podem trazer prejuízos financeiros às vítimas.

Os golpistas não escolhem cidade específica. Todas as regiões onde há clientes da Cemig podem ser alvos.



A empresa detectou que os criminosos atuam de três formas diferentes e orientam que, caso algum consumidor receba uma ligação ou mensagem por e-mail ou WhatsApp, procure a delegacia da Polícia Civil mais próxima para registrar um boletim de ocorrência por fraude.

Contato por telefone

Geralmente, esta 'modalidade' é mais aplicada em comerciantes, donos de pequenos mercados, açougues e padarias. Os estelionatários ligam e se identificam como representantes da "4ª Vara Federal" ou da "Justiça Federal" e que o motivo da ligação é para cobrar um débito existente.

Caso a suposta dívida não seja paga em curto prazo de tempo –geralmente, em duas ou três horas –, o golpista afirma que a Cemig retirará imediatamente o medidor de energia do local.



Após o contato, o cliente recebe um boleto bancário com dados falsificados, por e-mail ou WhatsApp, em nome de empresas ou pessoas físicas que não pertencem à "Cemig Distribuição”.

Em relação a isso, a companhia explica que dificilmente notificações de débitos cobrados judicialmente são feitos por telefone – são entregues cartas, muitas vezes em mãos ao devedor.



A Cemig pede também para que os clientes observem os valores e o nome da empresa que emitiu o boleto. O usuário pode acionar a central de atendimento, no número 116, para tirar a dúvida.

Além disso, a consulta de valores pendentes pode ser realizada por meio do WhatsApp (31) 3506-1160, Telegram (@cemigbot), por SMS pelo número 29810 ou pelo App Cemig Atende e Agência Virtual.

Visita às casas

Esta é a forma que atinge especialmente os consumidores residenciais. Homens, que usam uniformes falsos e se apresentam como funcionários da Cemig pedem ao morador para que os deixem entrar na residência, geralmente com a justificativa de ver "algum problema na rede elétrica".

Em casos como esses, os estelionatários normalmente ficam sozinhos e aproveitam a situação para furtar objetos, móveis e eletrodomésticos da residência.

A Cemig explica que nenhum funcionário da empresa tem autorização para entrar na residência dos consumidores, a não ser que o relógio de luz esteja dentro da propriedade – mas, nunca na parte interna da casa, já que o medidor não é instalado dentro do imóvel.

Outra dica para verificar a possível fraude é observar o crachá do funcionário e o uniforme. Se surgir alguma dúvida, o telefone 116 pode consultar a ficha cadastral do trabalhador que foi ao local para confirmar se ele faz parte do quadro da Cemig.

Desconto via WhatsApp

A terceira forma é da "mensagem premiada com desconto". O cliente recebe uma mensagem via WhatsApp informando que ele tem direito a um desconto na conta de luz da Cemig.



Logo depois, recebe outra dizendo que a conta de luz está disponível e que ele pode fazer o pagamento clicando em um link que aparece na janela de mensagens.

O link, geralmente, encaminha para um site que rouba os dados do telefone celular, podendo até mesmo clonar o WhatsApp – e, por consequência, os golpistas começam a usar sua foto de perfil e seus contatos para enviar mensagens pedindo dinheiro aos outros.



Sobre este golpe, mais recente, a Cemig diz que não dá descontos nas contas de luz por determinação do setor elétrico, e que as consultas sobre faturas em aberto, valores pagos e possíveis débitos podem ser feitas também pelo WhatsApp (31) 3506-1160, Telegram (@cemigbot), por SMS pelo número 29810 e, principalmente, pelo aplicativo Cemig Atende.