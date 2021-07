COVID: Uberlândia prorroga estado de calamidade pública até o final de 2021

A cidade de Uberlândia já ultrapassou os 100 mil casos de COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberlândia/Reprodução) Uberlândia prorrogou o estado de calamidade pública e situação de emergência na cidade, até o final de 2021. O novo decreto promulgado pelo prefeito Odelmo Leão (PP) foi publicado no Diário Oficial do Município. A Prefeitura deprorrogou o estado dee situação de emergência na cidade, até o final de 2021. O novo decreto promulgado pelo prefeito Odelmo Leão (PP) foi publicado no Diário Oficial do Município.

O estado de calamidade pública na cidade do Triângulo Mineiro começou em 13 de abril de 2020, indo inicialmente até 31 de dezembro do mesmo. Com o agravamento da pandemia do novo coronavírus, ele foi prorrogado até 30 de junho de 2021. E agora foi estendido novamente.

A situação de emergência, por sua vez, foi estabelecida em 20 de março do ano passado, início da pandemia no Brasil.

De acordo com o boletim epidemiológico de Uberlândia, são 102.302 casos confirmados da COVID-19 e 2.551 vidas perdidas pela doença.