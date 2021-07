Polícia prende suspeito de estupro de adolescente no interior de Minas

Mandado de prisão foi cumprido nesta quarta-feira por policiais da Delegacia de Coaraci (foto: PCMG)

Um homem de 24 anos, suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos em Coroaci, no Vale do Rio Doce, foi preso nesta quarta-feira (30/6) pela Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Militar.

Segundo informações dos policiais, no último dia 24, o suspeito invadiu a casa da vítima e, ao topar com ela, tocou seus seios e empurrou-a para dentro do quarto. No momento em que cometia o estupro, a adolescente começou a gritar por socorro e o suspeito, assustado, fugiu.





Ao saber que tinha sido identificado e que estava sendo procurado pela polícia, foi denunciado à polícia, o suspeito fez ameaças à vítima e seus familiares e obrigou-os a retirar as queixas.





Com base nas provas coletadas pela polícia, foi pedida a prisão preventiva do suspeito. O mandado foi expedido e cumprido nesta quarta-feira. O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional. O inquérito deverá estar concluído em 10 dias.