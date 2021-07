COVID-19: Araxá terá canal exclusivo para tirar dúvidas sobre vacinação

TO

Canal de comunicação foi criado pela Secretaria Municipal de Saúde para esclarecimento de dúvidas sobre a vacinação em Araxá (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)



A Secretaria de Saúde de Araxá, no Alto Paranaíba, disponibilizará a partir desta quinta-feira (1°/7) um canal de comunicação exclusivo para que pessoas possam tirar dúvidas referentes à vacinação contra a COVID-19 na cidade.

O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone (34) 3691-3313.

Segundo dados do vacinômetro, atualizado na tarde desta quarta-feira (30/6), Araxá recebeu 61.416 doses, sendo que 47.766 já foram aplicadas e 13.650 estão em estoque. Desse número, 35.342 pessoas já receberam a primeira dose e 12.424 a segunda aplicação.

Após ser paralisada nesta quarta-feira (30/6) para uma readequação no planejamento da campanha, a vacinação terá continuidade a partir de amanhã (1°/7).

Os grupos contemplados serão pessoas com idade a partir de 58 anos; gestantes, puérperas e lactantes (com até 6 meses e 29 dias pós-parto), além de aptos a receberem a segunda dose.

Número de casos diminui

Nas últimas 24h, de acordo o boletim epidemiológico da cidade, Araxá registrou 26 notificações positivas de COVID-19. O número é o menor do ano, se igualando ao dia 8 de janeiro.



Nesta quarta-feira também foi computado um óbito, de um homem de 52 anos.

Apesar da diminuição de contágio, os leitos de UTI da cidade estão com 100% de ocupação. As 20 bases disponíveis contam com 18 pacientes de Araxá, um de Ibiá e um de Pratinha, cidades da microrregião.

Já a ocupação dos leitos clínicos é menos preocupante. Dos 26 leitos, 15 estão ocupados. São 12 pacientes de Araxá, um de Ibiá, um de Pratinha e um de Perdizes.

Desde o início da pandemia, Araxá já registrou 12.847 casos de COVID-19 e 207 mortes.



Atualmente, 388 pessoas se recuperam em casa, sendo monitoradas pela secretaria de Saúde.