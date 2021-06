Araxá consegue R$ 2,5 milhões com a União para UTI Neonatal e Pediátrica

Verba será destinada à implantação de sete leitos para recém-nascidos e três leitos pediátricos no Hospital Santa Casa de Misericórdia (foto: Santa Casa de Araxá/Divulgação) A Prefeitura de Araxá, no Triângulo Mineiro, conseguiu R$ 2,5 milhões com a União para a implantação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Pediátrica (sete leitos para recém-nascidos e três leitos pediátricos) no Hospital Santa Casa de Misericórdia.

Apesar da verba conseguida, não há previsão para início do funcionamento da nova UTI em Araxá.



Segundo a assessoria de imprensa, a prefeitura está na fase de captação de recursos, sendo que o deputado estadual João Bosco tenta conseguir mais verbas com a Secretaria de Estado de Saúde e, desta forma, não há previsão de uma data para o começo dos atendimentos.



O recurso foi anunciado, segundo a prefeitura, durante encontro do prefeito Robson Magela, secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, e deputado estadual João Bosco, nessa terça-feira (29), com o diretor jurídico da presidência do Senado Federal, Alexandre Silveira, e devido à emenda do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), a qual será destinada ao Fundo Municipal de Saúde ainda em 2021.

“Também contamos com a parceria do deputado estadual Bosco, que anunciou os recursos para a UTI Neonatal e Pediátrica por meio da emenda individual e também da audiência com a Secretaria de Estado de Saúde. É um grande avanço que está sendo construído para a nossa cidade e que sempre faço questão de colocar entre as prioridades nas nossas ações de governo”, destacou o prefeito de Araxá, Robson Magela.