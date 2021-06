Após paralisar vacinação nesta quarta-feira, Araxá divulga novo cronograma

Novo cronograma de vacinação para esta semana foi divulgado pela Prefeitura de Araxá, após paralização nesta quarta-feira (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Araxá, no Alto Paranaíba, retoma a partir desta quinta-feira (1°/6) a imunização contra a COVID-19 após uma paralização nesta quarta-feira (30/6). O calendário foi suspenso para que seja feita uma readequação no planejamento da campanha.

Na tarde dessa terça-feira (29/6), um grupo de profissionais de transporte protestou na sede do Sest Senat, local onde estavam sendo aplicadas as doses, após não receberem as vacinas.

Segundo a prefeitura, apenas pessoas que trabalham diretamente no transporte de passageiros e caminhoneiros poderiam se vacinar, seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Imunização.



No caso dos caminhoneiros, é necessária a comprovação de trabalho com cargas rodoviárias ou vínculos com empresas que prestam este tipo de serviço, seja autônomo ou não.

Porém, profissionais de outras áreas do setor de transporte, como os que trabalham internamente com cargas em empresas ou mineradoras, também procuraram pela vacina, o que provocou uma grande fila e gerou o início dos protestos entre os presentes no local, por volta de 12h de ontem.

A Polícia Militar chegou a ser acionada para manter a ordem, mas, após esclarecimentos da secretaria de Saúde, a situação foi normalizada.

Em nota, a prefeitura divulgou que vacinação da primeira dose dos trabalhadores de transporte será concluída na próxima semana, em datas a serem divulgadas.

Cronograma desta semana

O novo cronograma a ser executado nos dias 1° e 2 de julho destina o imunizante para pessoas de 59 e 58 anos, gestantes, puérperas e lactantes (com até 6 meses e 29 dias pós-parto). A aplicação da 2ª dose também prossegue.



UNISA: Gestantes, Puérperas e Lactantes

Dias e horários: 1º e 2 de julho (quinta e sexta) - 8h às 16h

Puérperas (até 45 dias pós-parto) e lactantes (até 6 meses e 29 dias).

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e certidão de nascimento ou cartão do bebê.

Gestantes (com e sem comorbidades).

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e cartão pré-natal da gestante.

SESC: público de 59 anos (entrada pelo Centro de Eventos)

Dia e horário: 1º de julho (quinta) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver).

SESC: público de 58 anos (entrada pelo Centro de Eventos)

Dia e horário: 2 de julho (sexta) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver).

Ginásio do Colégio Dom Bosco - 1ª dose e 2ª dose (de acordo com cartão de vacina)

Dias e horários: 1º e 2 de julho (quinta e sexta) - 8h às 16h

Público: 1º dose

Grupo Contemplados: trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades e deficiência permanente (com e sem BPC), funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores da educação (Todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico - creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, curso técnico e profissionalizante, EJA, ensino superior).

Forças de segurança e salvamento (Policiais federais, militares, civis e rodoviários, bombeiros militares e civis, e guardas municipais), forças armadas (membros ativos da Marinha, Exército e Aeronáutica) e trabalhadores de limpeza urbana.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão de SUS (se tiver) e comprovante específico de cada grupo.

Público: 2ª dose

Documentos exigidos: cópia dos documentos pessoais e cartão de vacina que comprove a aplicação da 1ª dose.