Com mínima de 1º C, Triângulo Mineiro tem o dia mais frio do ano

Entre as maiores cidades do Triângulo Mineiro, Patrocínio registrou a temperatura mais baixa nesta quarta-feira (30/6): 1º C (foto: Prefeitura de Patrocínio/Divulgação)

Entre o início da noite desta terça-feira (29/6) e a madrugada desta quarta-feira (30/6), a chegada de uma frente fria se intensificou no Triângulo Mineiro, onde a mínima quase chegou a 0º C, sendo considerado o dia mais frio do ano na região. Além da queda nas temperaturas, a massa de ar seco polar também derrubou a umidade relativa do ar durante esta semana na região.

Segundo o Instituto Clima Tempo, grande parte das cidades desta região seguirão nesta quarta-feira (30/6) e também na próxima quinta-feira (1/7) com mínimas entre 1 e 4º C.

O município de Patrocínio, localizado no Triângulo Norte, registrou na madrugada desta terça (29/6), 1º C, sendo que nesta quarta-feira (30/6), a mínima também seguirá neste índice.

Já a mínima em Uberaba, no Triângulo Sul, chegou a 3º C nesta terça (29/6) e também permanecerá neste índice durante todo este dia.

Segundo a climatologista Wanda Prata, em entrevista à Rádio JM, as temperaturas vão voltar a subir no Triângulo Mineiro no final dessa semana. A partir desta sexta-feira (2/7) já começarão a subir, com mínimas de em torno de 10°C.

A climatologista afirma também que na região o mês de julho será marcado por temperaturas baixas e que não há previsão de grande chuva. "Pode ter uma previsão de uma garoa muito leve. Os meses de julho e agosto serão muito secos", contou.