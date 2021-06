Muzambinho confirma circulação de novas variantes da COVID-19

Muzambinho é a segunda cidade em número de casos de COVID na microrregião de saúde de Guaxupé (foto: Prefeitura Municipal de Muzambinho/Divulgação)

Muzambinho, cidade de pouco mais de 21 mil habitantes, no Sul de Minas, novas variantes do coronavírus estão circulando, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. As novas variantes estavam presentes em 21 amostras de COVID-19 de pacientes da cidade, entre o final do mês de março e início de abril.

O sequenciamento genético foi feito pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte. Das 21 amostras enviadas para a FUNED, 15 são da variante P1, de Manaus; duas da variante P2, do Rio de Janeiro; e outras quatro amostras deram positivo para outras variantes.



Dos pacientes infectados com as variantes, dois foram hospitalizados em enfermaria e os demais cumpriram isolamento domiciliar. Todos os pacientes infectados pelas variantes estão recuperados e já receberam alta médica.



Segundo dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Muzambinho é a segunda cidade em número de casos na microrregião de saúde de Guaxupé.



De acordo com dados do Boletim Epidemiológico divulgado pela prefeitura nessa sexta-feira, o município tem 1.584 casos da doença confirmados;1.488 recuperados; nove hospitalizados; 56 em isolamento domiciliar; e 31 óbitos.



Guaxupé tem 15 pacientes internados na Santa Casa da cidade e outros dois pacientes na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) convênio. A SC possui 20 leitos de UTI e está com 100% de ocupação, com 15 pacientes da cidade, quatro pacientes de Muzambinho e um de Alfenas.