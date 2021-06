Juiz de Fora divulga calendário de vacinação para pessoas acima dos 40 anos

Vacinação para quem tem 40 anos ou mais ocorre em 48 pontos da cidade (foto: Prefeitura de juiz de Fora/Divulgação)

A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou, nesta segunda-feira (21/6), cronograma de vacinação contra COVID-19 para pessoas sem comorbidades com 40 anos ou mais. O Executivo municipal também divulgou as datas de repescagem de grupos prioritários.

Nesta terça-feira (22/6), pessoas com 56 anos ou mais podem se imunizar em um dos 47 pontos de vacinação contra a COVID-19. O cronograma segue até 10 de julho, quando atinge o público de 40 anos.



Para ter direito à vacina, é necessário preencher o pré-cadastro disponível no site da prefeitura

Repescagem

Trabalhadores da educação e profissionais de segurança que não conseguiram receber a vacina contra o coronavírus anteriormente, podem ser imunizados nesta terça-feira (22), no Restaurante Universitário da UFJF, no Centro, das 9h às 16h.

A repescagem para trabalhadores da educação será dividida por faixas etárias, começando na terça-feira (22), com a aplicação de vacinas nos de 50 anos ou mais; na quarta-feira (23), para as pessoas com 40 anos ou mais; quinta-feira (24), é para as idades de 30 anos ou mais; e, por fim, na sexta-feira (25), para os trabalhadores da educação que tenham 18 anos ou mais.



Veja as datas de vacinação para pessoas sem comorbidades:

Terça-feira, dia 22 - população com 56 anos ou mais

Quarta-feira, 23 - população com 55 anos ou mais

Quinta-feira, 24 - população com 54 anos ou mais

Sexta-feira, 25 - população com 53 anos ou mais

Sábado, 26 - população com 52 anos ou mais

Segunda-feira, 28 - população com 51 anos ou mais

Terça-feira, 29 - população com 50 anos ou mais

Quarta-feira, 30 - população com 49 anos ou mais

Quinta-feira, 1º de julho - população com 48 anos ou mais

Sexta-feira, 2 de julho - população com 47 anos ou mais

Sábado, 3 de julho - população com 46 anos ou mais

Segunda-feira, 5 de julho - população com 45 anos ou mais

Terça-feira 6 de julho - população com 44 anos ou mais

Quarta-feira 7 de julho - população com 43 anos ou mais

Quinta-feira 8 de julho - população com 42 anos ou mais

Sexta-feira 9 de julho - população com 41 anos ou mais

Sábado 10 de julho - população com 40 anos ou mais

Horário de funcionamento dos locais de vacinação:

Sport Club - das 8h às 16h



8 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de referência (Vila Ideal, Nossa Senhora das Graças, São Pedro, Centro Sul, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora Aparecida, Benfica e Santa Luzia) das 8h às 11h e de 13h às 16h



Demais UBSs: das 8h às 11h.

Conforme a Prefeitura, até o dia 20 deste mês, Juiz de Fora vacinou 204.337 pessoas com a 1ª dose e 94.894 com a 2ª dose do imunizante. No total, 299.231 doses foram aplicadas. Portanto, a cidade tem 16,55% da população imunizada com a 2ª dose.

De acordo com o painel gerencial, Juiz de Fora acumula 1.732 mortes em decorrência da COVID-19 e 36.392 casos confirmados. A ocupação de leitos UTI SUS Covid está em 62,5%