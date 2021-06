Variante brasileira da COVID-19 é encontrada em Leopoldina, na Zona da Mata

Exames laboratoriais confirmaram o contágio de um paciente com a variante P1 em Leopoldina (foto: Prefeitura de Leopoldina/Divulgação)

A Secretaria Municipal de Saúde de Leopoldina, na Zona da Mata, confirmou que na noite de quarta-feira (16/6) a variante brasileira P1 do novo coronavírus foi identificada em um paciente do município.

Conforme a pasta, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que exames laboratoriais confirmaram o contágio.

“Esta variante foi identificada pela primeira vez no Amazonas e tem potencial para aumentar consideravelmente a demanda dos serviços de saúde”, destacou a administração municipal.

“Diante da situação, a Secretaria de Saúde de Leopoldina alerta para a importância de reforçar os protocolos de saúde, como manter o distanciamento social, evitar aglomerações, usar máscara, higienizar as mãos e respeitar a quarentena para pessoas procedentes de locais de risco”, finalizou a nota encaminhada à reportagem.

Leopoldina teve o primeiro caso registrado da variante P2, menos agressiva, no último sábado (12/6). Inicialmente identificada no Rio de Janeiro, ela está em circulação no Brasil desde outubro do ano passado.

Em nota ao Estado de Minas, a SES-MG “reforça que tem ampliado as ações de vigilância genômica do coronavírus e realiza amostragem de casos em diferentes municípios para investigação laboratorial”.

A secretaria também esclareceu que implementou um painel de monitoramento por meio do qual é possível consultar o tipo de variante e sua linhagem. Logo, qualquer cidadão, ao acessar a base de dados, pode fazer pesquisas aplicando filtros de busca por estados e municípios.

A pasta finaliza destacando que as medidas de distanciamento social são fundamentais para controlar a transmissão da COVID-19 e conter a disseminação das variantes.

As regiões Sudeste, Centro Sul e Leste do Sul, que compreendem os municípios da Zona da Mata e Campo das Vertentes, registravam 76 casos confirmados de variantes até 11 de junho.